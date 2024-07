Kinnisasja müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb eelläbirääkimistega pakkumise korras Martna külas asuva Putkaste tee 3 (katastri number 45202:002:0144) registri osa 2996250 pindala 1726 m². Alghind 10 000 eurot. 1. Lisatingimused:

1.1. ostja on kohustatud koostama valla tingimustele vastava hoone ehitusprojekti ning selle alusel kinnistule hoone valmis ehitama (s.h välja ehitama hoone teenindamiseks vajalikud kommunikatsioonid);

1.2. ostja on kohustatud pärast võlaõigusliku müügilepingu sõlmimist alustama ehitustöödega hiljemalt kahe aasta jooksul ja ehitama hoone valmis hiljemalt viie aasta jooksul. Ehitamise alustamise päevaks loetakse ehitamise alustamise teatises märgitud ehitamise alustamise aega. Elamu loetakse valminuks ehitisele kasutusloa andmise päevast.

2.Ostjal ei tohi lepingute sõlmimise hetkel olla Lääne-Nigula Vallavalitsuse ees võlgnevusi.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.07.2024 kell 15, pakkumus esitada e-postile vv@laanenigula.ee

Kinnistuga saab tutvuda tööpäevadel 10.00-14.00, haldur Enno Heinaste tel 517 9834.

Osavõtutasu on 50 eurot ja tagatisraha 10% vallavara alghinnast.