Tuletornid ootavad külla

1. juulil tähistatakse rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva ja sel puhul on 11 tuletorni külastamine on traditsiooniliselt tasuta. Läänemaal on sel puhul avatud Osmussaare ja Vormsi Saxby tuletorn.

Eelmisel aastal külastas tuletorne üle 84 000 huvilise. „Kõige rohkem külastajaid käis Saaremaal Sõrve tuletornis, mida külastati peaaegu 27 000 korral,“ märkis Transpordiameti tuletornide haldur Andres Unn.

Transpordiameti halduses on 55 tuletorni, millest 11 torni on suvisel ajal külastajatele avatud – need on Ristna, Sõrve, Kõpu, Vormsi (Saxby), Tahkuna, Pakri, Ruhnu, Kihnu, Osmussaare, Naissaare ja Vilsandi tuletornid.

„Meie soov on, et rahvusvahelisel navigatsioonimärgi päeval oleks kõigil huvilistel võimalik meie ajaloolisi meremärke tasuta külastada. Lisaks soovime tulevikus veel kolme torni uksed avada – nendeks on Tallinna sihi alumine ja ülemine ning Narva-Jõesuu tuletorn,“ ütles Unn.

Rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistatakse IALA (Rahvusvaheline Tuletorniadministratsioonide Liidu) eestvedamisel. 1. juuni 2023 seisuga on Eestis kokku 1597 navigatsioonimärki. Meie veeteedel on üle 1274 ujuvmärgi, millest transpordiameti hoolduses 1124 ujuvmärki, neist 509 on sisevetel ja 615 merealadel.

Kas teadsid, et: