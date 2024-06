Anastassia Kovalenko-Kõlvart: trahvide ja riigilõivude mitmekordistamine on valitsuse ebakompetentsuse maks

Riigikogus kolmapäeval teise lugemise läbinud trahvide ja riigilõivude mitmekordistamise eelnõud kätkevad endas üksnes valitsuse uut kavandatavat maksu rahvale. Karistades sellega rahvast viletsa majanduspoliitika ning suutmatuse eest arendada riigis majandust ja tagada majanduskasvu.

Kui tsiviliseeritud ühiskonnas on kujunenud põhimõte, et mistahes karistused kannavad distsiplineerivat ja käitumiskultuuri parandavat eesmärki, siis Eesti praeguse valitsuse trahvide tõstmine viib inimesteni vastupidise sõnumi. Kihutage sajaga ja rikkuge seadust, nagu homset polekski – seeläbi saate anda oma panuse riigieelarveaugu täiteks. Ja võite olla kindlad, et ka riigi eelarvestrateegia kiidab ja toetab teid selles igati.