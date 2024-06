Steni muinasjutuvõistluse võitis Palivere tüdruk

Palivere kooli 9. klassi õpilase Gerli Grau muinasloo metsloomade laulupeost valis muinasjutuvõistluse žürii välja üle 240 töö seast.

Kas võit tüdrukut üllatas, seda ei tea. Teisipäeval ei olnud Gerlil veel aimugi esimesest kohast ja medalist, Steni muinasjutuvõistluse kõige ihaldusväärsemast auhinnast. Oli vaid kutse muinasjutuvõistluse lõpetamisele. See tähendas, et midagi ta saab, aga mille, jäi saladuseks, kui temaga juttu ajasin. See Gerlit ei üllatanud, sest mullu sai tüdruk Lääne Elu tagasihoidlikuma auhinna.