Egert Belitšev: veel kärpides kannatab avalik kord

Möödunud reede veetis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev koos oma Haapsalu kolleegidega, et teada saada, kuidas Läänemaal töö käib ja millised mured siin on.

Politsei peadirektor Egert Belitšev, milliseid muresid siin kuulnud olete?

Üks teema on, kust tulevad uued politseinikud. 1990ndatel värvati korraga palju politseinikke ja need on nüüd jõudnud pensioniikka või sellele lähenemas. See tähendab asutuse, kogu riigi, Eesti inimeste jaoks, et järgnevatel aastatel on väga suur hulk inimesi politseist ära minemas.