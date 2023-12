Aidi Vallik: hoiame ühte, hoiame üksteist

Palju kära, vähe villa, nagu vanapagan pügaks siga. Selle kena vanarahva ütelusega võib minu meelest 2023. aasta ära saata küll. Kogu aeg ja igal tandril oleks just nagu midagi teha vihutud, praalimist, kisa ja riidu peale meie riigikogu ka terve muu maailm täis – aga tulemused?

Tulemusi ette näidata on ainult neil, kes teistele tüli tegemata vaikselt oma asja on ajanud. Kultuurivallas. Ning selles mõttes on 2023. aasta eesti filmile märgilise tähendusega, sest nii kõrgetele kohtadele ja nii suure rahvusvahelise tunnustuseni kui Anna Hintsi „Savvusanna sõsarad“ pole ajaloos varem jõudnud ükski eesti film – isegi mitte ligilähedaselt sellise tunnustuse, ulatuse ja mõjuni.

