Mittepestavad molekulaarsed juuksemaskid: mis need on?

Mask on üks populaarsemaid juuksehooldustooteid. See on toode, millel on juustele intensiivne mõju, mistõttu seda ei soovitata tavaliselt kasutada iga pesu korral. Sõltuvalt selle koostisesse kuuluvatest toimeainetest võib juuksemask tõhusalt niisutada, toita juukseid, anda neile sileda viimistluse, lihtsustada juuste lahtiharutamist, aidata nõrgestatud juukseid jne. Ja kas olete kuulnud molekulaarsetest juuksemaskidest?

Mis on molekulaarne juuksemask?

See on biomimeetiline toode, mis parandab keratiini ahelad, kui need on kahjustatud selliste protseduuride käigus nagu juuste värvimine, eriti pleegitamine, samuti keemiline sirgendamine ja muud keemilised protsessid.

Kui soovite proovida sellist toodet, valige kõrge kvaliteet, kogemus ja parim tulemus – see on kolmik, mille tagab tunnustatud kaubamärk K18. K18 taastav molekulaarne juuksemask on tõeline revolutsioon juuksehoolduses. See toode tõestab, et kahjustatud juuksed (mehaaniliselt, keemiliselt, kuumuse mõjul) võivad saada tagasi esindusliku välimuse, terve, läikiva ja sileda välimuse. Toote eripära on selle bioaktiivsed peptiidid. Toode ei toimi mitte pealispinnal, vaid juuste sisekihis, nii et erinevalt paljudest teistest alternatiividest taastuvad juuksed nii seest kui ka väljastpoolt.

Milline on selle toote mõju juustele?

Parandades kahjustatud keratiini ahelad, muutuvad juuksed siledaks, pehmeks, elastseks ja tugevaks, mis mitte ainult ei aita oluliselt kaasa nende täiuslikule ja tervele välimusele, vaid hõlbustab ka juuste lahtiharutamist ja vähendab oluliselt katkemist. Taastava molekulaarse maski abil muutuvad juuksed nähtavalt elujõulisemaks ja tugevamaks. Toode aitab kõrvaldada juuste murdumist ja lõhenemist ning aitab ka juuksevärvi kauem säilitada, ennetades selle tuhmumist.

Kuidas kasutada mittepestavat molekulaarset juuksemaski õigesti?

Nagu toote nimi ütleb, ei pea seda maski maha pesema! Pärast šampooniga pesemist kuivatage juuksed rätikuga. Võta vajalik kogus maski, hõõru seda peopesade vahel ja kanna see juustele. Jaota toode ühtlaselt õhukese kihina kogu juuksepikkusele (parima tulemuse saavutamiseks lase mõjuda 4 minutit) ja jätka juuste kujundamist nagu tavaliselt. See ongi kõik – ei pea toodet kaua hoidma, ei pea loputama, seega säästad aega. Ärge aga liialdage – lühikeste juuste puhul on vaja vaid väikest kogust ja pikkade juuste puhul veidi rohkem.

Oluline: ärge kasutage selle maskiga palsamit.

Kui tihti kasutada molekulaarset maski?

Kahjustatud juukseid tuleb kõigepealt intensiivsemalt ravida, seega kasutage maski umbes 4-6 pesu jooksul iga kord, kui pesete juukseid. Seejärel kasutage maski umbes iga kolme pesu järel, et säilitada juuste suurepärane seisund, ja iga 4 pesu järel, kui pesete juukseid sagedamini.

Jällegi on vaja 4-6 järjestikust pesu, kui teie juuksed on läbinud keemilise töötlemise, värvimise või muu töötluse.

Kellele on K18 molekulaarne juuksemask mõeldud?

See mask on universaalne – sobib kõikidele juuksetüüpidele: kuivadele, rasustele, haprastele jne. Selle eeliseid saavad nautida nii naised kui ka mehed – kõik, kes soovivad aidata oma juukseid, taastada nende struktuuri, taastada nende tervisliku välimuse ja sileduse pärast värvimist, keemilist või muud sarnast agressiivset juuksehooldust.