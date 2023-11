Kas tasub osta veekindlat ripsmetušši?

Kas te kujutate oma meiki ette ilma ripsmetušita? Enamik inimesi ilmselt ütleks, et ei. See on asendamatu toode nii kerge, õrna päevameigi kui ka julge õhtumeigi jaoks. Veekindel ripsmetušš pakub palju mugavust. Millal on hea mõte omada sellist kosmeetikakotis ja kuidas seda valida?

Veekindel ripsmetušš: kas tasub osta?

Nimetusest võib juba välja lugeda, et see ripsmetušš on veekindel, mis tähendab, et see püsib ripsmetel väga kindlalt ja ei voola maha, kui pisarad tulevad, vihma sajab või märjaks läheb. Aga see tähendab ka seda, et sa ei saa seda nii kergesti ära pühkida.

See tasub kindlasti oma kosmeetikakotis omada, kui viibid tihti niiskes keskkonnas või teed sporti, sest võid olla kindel, et su meik püsib tervena. See on hea ripsmetušš ka siis, kui ilm on vihmane, käid soojades riikides puhkusel, ujud palju jne.

Samuti on see asendamatu neile, kellel on väga pikad ja kõverad ripsmed ning väga rasvane nahk.

Veekindel ripsmetušš – mitte igapäevaseks kasutamiseks?

Selles küsimuses võib kuulda vastandlikke arvamusi. Mõned väidavad, et veekindel ripsmetušš ei sobi igapäevaseks kasutamiseks, kuna selle koostises on teatud aineid. Kuid teisest küljest on tänane dekoratiivkosmeetika turg väga arenenud ja meil on lai valik tooteid, mis vastavad väga kõrgetele kvaliteedistandarditele, sealhulgas paljud kvaliteetsed, täiustatud veekindlad ripsmetušid, näiteks Maybelline, mis on meeldivalt üllatavalt sõbraliku koostisega. Nii et võite julgelt kasutada seda ripsmetušši sagedamini.

Millal on veekindel ripsmetušš ideaalne valik?

Kuna seda ripsmetušši ei mõjuta vesi, võite seda kasutada selleks, et oma ripsmeid kauniks muuta ilma sademete kartmata, kurbusest või rõõmust nuttes, basseinis ujudes või jõusaalis trenni tehes.

See ripsmetušš on ideaalne valik ka siis, kui oled teel basseini, sauna, mullivanni lõõgastuma. See kestab terve päeva, säilitades samal ajal oma mõju: pikendades, tihendades või muul viisil.

Mis on veel oluline veekindla ripsmetuši valimisel?

Teie ripsmetüüp ja soovitud tulemus aitavad teil valida ka parima ripsmetušši. Kuigi paljud inimesed arvavad, et ripsmetuši värv ja konsistents on kõige olulisemad tegurid, on hari sama oluline.

Harja kuju

Kui sul on lühikesed ripsmed, soovid tõenäoliselt pikendavat efekti – vali õhukese, lühikeste harjastega ripsmetušš, et saavutada täiuslik määratlus, või ümmargune, tihedate ja lühikeste harjastega harja, et saavutada soovitud volüüm.

Kui teil on hõredad ripsmed, vajate ripsmetušši, mis jätab mulje tihedusest. Ideaalne on liivakella kujuga hari.

Kui sulle meeldivad pikad, paksud ja koolutatud ripsmed, siis on parim valik tiheda ja paksu harjaga ripsmetušš: silikoonist või muust materjalist.

Loomuliku välimuse, täiusliku eraldamise ja ripsmete kerge tihendamise jaoks on ideaalne lihtsa, tiheda ja klassikalise kujuga harja kasutamine.

Koostisosad

Väldi parabeene ja muid ebasoovitavaid koostisosi. Muide, pane tähele, et teatud koostisosi sisaldavad ripsmetušid võivad aidata teatud probleemide puhul, näiteks: kui sinu ripsmed on nõrgad, on keratiini sisaldav ripsmetušš suurepärane valik; kui on oluline säilitada ripsmete loomulikku niiskust, otsi hüaluroonhapet; kui sinu ripsmed on õhukesed, aitab pantenool otste paksendamisel; kui vajad koolutamist, teevad looduslikud vaigud selle töö suurepäraselt ära.