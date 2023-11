Ajatu dilemma: miks on nõudepesumasin väärt investeering

Foto: K-rauta.ee

Kindlasti oled olnud osa vestlusest, kus üks osapool ütleb, et temal ei ole nõudepesumasinat vaja ja saab kenasti käsitsigi oma nõud pestud, samas kui teine pool üritab teda veenda, et tegemist on mugava lahendusega, milleta too enam hakkama ei saaks. Kus siis tõde tegelikult peitub? Vaatame, millised on nõudepesumasina eelised vana käsitsi meetodi kõrval.

Nõudepesumasina plussid

Miks on nõudepesumasin kasulik investeering?

Säästab vett ja elektrit – kuigi võib tunduda, et nõudepesumasin pigem kulutab, kui säästab, siis käsitsi pestes kasutab inimene tegelikkuses keskeltläbi 75,7 liitrit vett (jooksva vee all pestes), energiasäästlikud (A- ja B-klassi omad) nõudepesumasinad aga kasutavad tsükli kohta 11-15 ning vahel koguni 7,6 liitrit.

Nõud saavad puhtamaks – võid käsitsi pesta nii hoolikalt kui tahes, aga tõde on ka see, et nõudepesumasin suudab nõusid pesta tunduvalt kõrgemal temperatuuril, kui see käsitsi võimalik on. Kõrgel temperatuuril pesu aga aitab tappa bakterid, muutes nõudepesumasina hügieenilisemaks variandiks.

Ajasääst – kuigi mõne nõu pesemine käsitsi võib tunduda kui ei midagi erilist säästab nõudepesumasina kasutamine siiski sinu aega. Saad nõud mugavalt masinasse panna ning oma toimetustega edasi minna, ilma, et peaksid kraanikausi ees seisma ja selga valutama.

Kasutamise lihtsus – nõude masinasse paneku ja käivitamisega saavad sageli hakkama ka pere väiksemad liikmed, kes kraanikausini ei pruugi veel ulatudagi – ja pesemise tulemused on ka kindlasti korralikumad.

Nõudepesumasin mitte ainult ei pese, vaid ka kuivatab ning need ajad, mil klaasid sealt laigulistena välja tulid, on ammu ajaloo prügikastis.

Ruumi on rohkem – tänapäevased nõudepesumasinad on kompaktsed ega võta palju ruumi. Olemas on igas suuruses variandid, mille hulgast just endale sobiv leida, olgu tegemist siis väikse, suure või integreeritud variandiga.

Kokkuvõttes on nõudepesumasinad keskkonnasõbralikumad ja vähendavad tunduvalt sinu vaeva. Kindlasti mäletavad paljud meist nõudepesu pärast pidu või suuremat istumist, nüüd tuleb vaid nõud masinasse laduda ja hiljem sealt välja võtta.

Kuidas valida sobivat nõudepesumasinat?

Suurus – nõudepesumasina valik oleneb nii pere kui köögi suurusest. Väiksematest suurustest sobib hästi näiteks 45 cm-ne ning suuremale perele 60 cm laiune masin.

Keskkonnasõbralikkus – tänapäevased tehnoloogilised lahendused on tunduvalt keskkonnasõbralikumad. Kõige energiasäästlikumad seadmed on A- ja B- klassi nõudepesumasinad, vastava märke leiad ka toote pakendilt. Jälgi ka erinevaid funktsioone, alates võimalusest pesta poolt masinatäit või kasutada oluliselt jahedamat vett.

Välimus ja tüüp – mõtle, kas eelistad integreeritud lahendust või eraldiseisvat nõudepesumasinat. Vali sellises stiilis nõudepesumasin, mis sobib ka ülejäänud köögi ja majapidamise stiiliga. Paljudes uutes korterites on nõudepesumasin juba köögimööbliga kaasas, aga võimalusel saad kaasa rääkida ka siin.

Vee karedus – kui elad kohas, kus vesi on näiteks väga katlakivine, soovitame vaadata mudeleid, millel on veepehmendi, nii püsib masin kauem ja nõusid on lihtsam puhastada. Muul juhul tasub teha lisainvesteering korraliku veepehmendiga tablettidesse.

Funktsioonid – lastega pered võivad hinnata lutipudeli puhastusfunktsiooni, mis tagab bakterite põhjaliku eemaldamise. Eraldi funktsioonid on näiteks ka kareda vee jaoks, mõni kohandab pesutsüklit vastavalt nõude mustusastmele, vajadusel saad kasutada kiirpesu ning palju muud.

Nõudepesumasina näol on igatahes tegemist on tänuväärse seadmega, mis säästab su aega, raha ja ka tervist.

Kodumasinate (juppide) pesemine nõudepesumasinas?

Maailm muutub järjest mugavamaks ning tänapäevane nõudepesumasin lubab pesta ka selliseid esemeid, mis oleks vanasti ennekuulmatu olnud, näiteks erinevaid kodumasinate osasid. Tundub natuke uskumatu? Toome mõned kasulikud näited –

Kohvimasin

Kuigi kohvimasinat muidugi tervikuna nõudepesumasinasse ei pane, on modernsetel masinatel mitmeid osi, mida tohib nõudepesumasinas pesta, näiteks eemaldatavad osad nagu tilkumisalus, tilkmasinal näiteks kohvikann ning vahel ka automaatsete ja poolautomaatsete masinate veereservuaar. Kindlasti tutvu enne kohvimasina osade nõudepesumasinasse panemist mõlema seadme kasutusjuhendiga, et oma seadet mitte ära rikkuda.

Külmkapp

Ka tänapäevastel külmikutel on mitmeid osi, mida on võimalik nõudepesumasinas pesta. Sellisteks on näiteks riiulid ja ukseriiulid, jääkuubikualused, väikesed eemaldatavad tarvikud nagu munaalus või võinõu ja sulatusalus. Kuid samuti nagu kohvimasina puhul, tuleks enne vaadata konkreetse seadme kasutusjuhendit, kui selle osi nõudepesumasinasse panema hakkad.

Selliseid koduseadmeid, mille osi võimaldab nõudepesumasin pesta, on muidugi veel, kuid julgustame ikka enne kasutusjuhendist üle kontrollima, kas konkreetse osa võib masinasse panna või mitte.

Lõppsõna

Võtame veelkord kokku, miks nõudepesumasin on hea mõte. Võrreldes käsipesuga säästad rohkem vett ja aega ning saad nõud puhtaks nii hästi ja sellisel temperatuuril, mida käsipesuga on võimatu saavutada.

Nõudepesumasinaid jagub mitut sorti, näiteks integreeritud mudelid või hoopis sellised, mida saab kapi või riiuli peale paigutada. Kaalu ja vali säärane mis sulle endale mugavam tundub. Integreeritutel on kindlasti oma eelis, sest köögis jääb rohkem ruumi.

Lõppkokkuvõttes säästad selle nutika riistapuuga nii aega kui vett, rääkimata sellest, kuivõrd lihtsamaks seade su elu teeb.

K-rautast leiad laias valikus erinevaid nõudepesumasinaid ja muid tarvilikke kodumasinaid, mis kodus kasuks tulevad. Säästa kvaliteetsete seadmetega raha, aega ja keskkonda ja tee oma elu mugavamaks!