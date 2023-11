Katrina Lehis oli MK-etapil edukaim eestlane

Fotod: FIE

Sel nädalavahetusel toimub Itaalias Legnanos vehklemise MK-etapp, kus võistlustules ka kuus Eesti naisvehklejat.

Individuaalvõistlusel tegi parima esituse Katrina Lehis, kes alistas epeevehklemise MK-etapi põhiturniiri esimeses ringis kaasmaalase Kristina Kuuse ja jõudis hiljem poolfinaali.

Lehis asus Kuuse vastu kiirelt 7:2 juhtima ning hoidis vastast edasise matši vältel mugavas kauguses, teenides lõpuks kindla 13:5 võidu. Teises ringis oli Lehis 15:9 üle hiinlannast Junyao Tangist ning kaheksandikfinaalis alistas Lehis argentiinlanna Isabel Di Tella 11:10. Sealjuures oli Di Tella veel pool minutit enne matši lõppu ees 10:7, aga Lehis suutis duelli viia lisaajale ja seal võidu teenida.

Veerandfinaalis oli Lehis tulemusega 15:10 üle noorest itaallannast Gaia Traditist ning pääses poolfinaali, kus kaotas USA vehklejale Margherita Guzzi Vincentile 7:8. Kaotus Guzzi Vincentile oli äärmiselt valus. Matši alguses jäi Lehis 1:4 kaotusseisu, läks seejärel 7:5 juhtima, kuid lubas vastasel viigistada. Lehis kaotas lõpuks seetõttu, et kohtumine läks lisaajale, kus prioriteet määrati vastasele. See tähendas, et võiduks tuli Lehisel teha Guzzi Vincenti vastu edukas torge, aga seda Tokyo olümpiapronks ei suutnud. Lisaajal tegi otsustava torke ameeriklanna, kes võitis ka turniiri.

Üheksanda asetusega Nelli Differt pääses avaringist edasi, kui alistas enda esimeses kohtumises kanadalanna Leonora Mackinnoni 15:10. Teises ringis pidi Differt aga tunnistama hiinlanna Yuexin Shi 15:7 paremust.

Irina Embrich pääses samuti teise ringi, kui alistas avaringis ukrainlanna Darja Varfolomejeva 15:10. Järgmises ringis oli Embrich 15:12 üle Prantsusmaa vehklejast Aliya Lutyst, kaheksandikfinaalis jäi ta aga 12:15 alla poolakale Aleksandra Jareckale.

46. asetusega Erika Kirpu piirdus Legnanos põhitabeli esimese ringiga, kui pidi šveitslanna Pauline Brunneri 15:9 paremust tunnistama.

Julia Beljajeva põhiturniirile ei pääsenud, sest kaotas otsustava duelli hiinlasele Shanshan Lile.

Eesti epeenaiste tulemused Legnano turniiril

Katrina Lehis 3

Irina Embrich 11

Nelli Differt 19

Kristina Kuusk45

Erika Kirpu 52

Julia Beljajeva 95

Veronika Zuikova 103

Laura Kütt 156

Iris Maria Matskevits 228

Karina Vassiljeva 234

Šveitsis Bernis toimuval meeste MK-etapil pidi Sten Priinits põhitabeli avaringis tunnistama itaallase Federico Vismara 15:12 paremust, kuid Filipp Djatšuk pääses edasi, kui alistas kodupubliku ees võistelnud Diego Erbetta 15:9. Teises ringis alistas Djatšuk jaapanlase Akira Komata 15:7, aga jäi siis 16 parema seas 12:15 alla Ungari vehklejale Tamas Mate Kochile.

Homme hakkavad Legnanos koguma kullahinnaga olümpiapunkte Nelli Differt, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva. Esmalt minnakse kokku Suurbritanniaga, võidu korral Ukrainaga ja siis, pääsu eest poofinaali, Itaalia ja Rumeenia vahelise matši võitjaga.