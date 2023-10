Lääneranna volinikud andsid sisse volikogu esimehe Armand Reinmaa umbusaldusavalduse

Kuus Lääneranna vallavolikogu liiget andsid neljapäevasel istungil sisse vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa (Lääneranna valimisliit) umbusaldusavalduse.

Umbusaldusavalduse üle andnud Lääneranna vallavolikogu liige Meelis Malk (EKRE) märkis, et rahvaalgatuse korras kogusid Lääneranna valla elanikud üle 700 allkirja, et umbusaldada vallavolikogu esimeest Armand Reinmaad. Petitsiooni loojate sõnul on Reinmaa tegutsenud ebaeetiliselt, ebakultuurselt ja valimislubadusi eirates ning põhjustanud sellega vallale suurt kahju.

„Elanikud on andnud selge signaali, et nad ei ole rahul viimasel ajal langetatud otsustega ja suhtumisega oma valla elanikesse,“ ütles Malk istungil.

