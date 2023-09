Kohus andis Metsküla koolile ja vallale aega kompromissi leidmiseks

Metsküla lapsevanemad kinnitasid kohtule, et on sundkäiguna nõus alustama kooli erakooliks vormistamisega, ent vajavad selleks valla tuge. Kompromissi leidmiseks on aega 11. oktoobrini.

„Me rääkisime täna kohtus, et oleme teinud kõik, et meie laste kool alles jääks. Meil oli eesmärk, et kool jääks alles vallakoolina, aga kuna see kool kevadel nii ootamatult meilt ära võeti ja suve jooksul pole kompromisse sündinud, oleme pikalt pingutanud, et vormistada Metsküla kool ära erakoolina. Ütlesime seda ka kohtus, et hakkame sundkäiguna seda erakooli praegu tegema,” rääkis Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman ERR-ile.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida, kuid ütles, et kindlasti on vald nõus Metsküla lapsevanemate samme erakooli tegemise suunas toetama. „Aga peabki vaatama, kas nad teevad selle erakooli,” ütles Saare.

Kolmapäeval tutvustab Lääneranna vallavalitsus haridusreformi.

Vallavõimu poolt sellest õppeaastast suletud Metsküla kool on 1. septembrist tegutsenud nn geriljakoolina, kus ligi 20 õpilast õpetavad õpetajad tasuta. Koolil on jätkuvalt olemas koolitusluba, sest haridusminister pole seda vastupidiselt Lääneranna vallajuhtide soovile veel tühistanud.