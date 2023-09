Rakendused, mis muudavad sel sügisel õppimise ja töötamise lihtsamaks

Nutiseadmetes olevad rakendused ei ole enam ammu pelgalt vaba aja veetmiseks ja suhtlemiseks. Kooliaasta alguses on sobilik üle vaadata uued rakendused, mis aitavad õppimisele kaasa ja muudavad töö- ja koolielu interaktiivseks ja lihtsaks.

Aeg on meie suurim väärtus ja rakenduste hulgast leiab erinevaid valikuid, mis annavad meile võimaluse oma aega võimalikult efektiivselt kasutada. Uusi rakendusi otsides on oluline oma vajadusi arvesse võtta ja seejärel sobivate märksõnadega otsida. “Tihti on inimestel välja kujunenud oma lemmikrakendused, aga soovitame ikkagi aeg-ajal külastada rakenduste poode, sest uusi ja uuendatud lahendusi tuleb juurde iga päev,” ütleb tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina AppGallery äpipoe näitel.

Mugavam planeerimine

Pärast suve võib kooli- või töörutiiniga harjumine võtta omajagu aega. Tähtis on silmas pidada igapäevaseid eesmärke ja ülesandeid, et produktiivsus ei kannataks. Sellele aitavad kaasa planeerimisrakendused.

„Reminders on rakendus, mis aitab näiteks loengute ajastamise, tööde planeerimise või igapäevaste tegevuste ülesmärkimisega. Selle funktsioonide hulka kuuluvad ülesannete loendite loomine, meeldetuletuste seadmine ja ülesannete ajastamine. Rakendus võimaldab määrata tähtaegu, kategoriseerida ülesandeid ja jälgida nende edenemist. Seega Reminders rakendus on praktiline abiline kõigile, kes soovivad oma aega paremini juhtida,” jagab tehnoloogiaekspert.

Uudne keeleõpe

Keeleõppeks on rakendusi kasutatud juba pikalt. Nüüd tutvustab tehnoloogiaekspert uuendusliku lähenemisega rakendust – Tandem. “See on palju enamat kui lihtsalt üks keeleõpperakendus, toimides taskuportaalina, mis võimaldab tegusal inimesel kasutada oma pause või vaba aega produktiivseks keeleliseks tutvumiseks.”

„Rakenduse tööpõhimõte põhineb praktikal, et kõige tõhusam viis keele õppimiseks on suhelda emakeelt rääkijatega. Tandemi kasutajad saavad valida sadade erinevate keelte hulgast, seejärel leida nende huvidele vastavad keeleõppepartnerid ja alustada vestlust teksti, kõne või isegi video kaudu. Rakenduses on ka tõlketööriistad ja parandusvõimalused, mis hõlbustavad kasutajatel reaalajas õppimist ja vigade parandamist, seega on see kasulik nii algajatele kui ka edasijõudnutele,” tutvustab Mishina.

Töö ja puhkuse tasakaal

„Töö ja õpingute vahel on oluline tegeleda ka oma vaimse tervisega ja varuda aega puhkamiseks ja just sellele on rakendus Headspace keskendunud,” tutvustab Mishina.

Headspace pakub palju erinevaid meditatsiooni- ja keskendumisharjutusi, mis aitavad lõõgastuda, vähendada stressi ja parandada üldist heaolu. Rakendus pakub erinevaid temaatilisi meditatsiooniseansse, mis põhinevad kasutaja erinevatel vajadustel ja eelistustel, nagu stressi vähendamine, keskendumine või uni. Lisaks pakub Headspace ka lühemaid meditatsiooniharjutusi, mida saab kergelt oma igapäevasesse rutiini lülitada.

Nutikas looduse tundmine

Sügis on hea aeg ka looduses ringi jalutamiseks ning Flora Incognita on rakendus, mis aitab tuvastada meie ümber olevaid taimi. “See on praktiline võimalus ka õpilastele ja aitab neil looduse kohta rohkem teada saada looduses viibides,” lisab Mishina.

Flora Incognita on rakendus, mis aitab tuvastada erinevaid taimeliike ja nende kohta rohkem teada saada. See rakendus tunneb fotolt ära taimeliigi ja annab selle kohta üksikasjalikku teavet. Rakenduses on tohutu andmebaas taimeliikidest, nende omadustest, kasvukohtadest ja kasvatamiseks vajalikest tingimustest.

Kosmose avastamine

Rakendus Solar System Scope 3 on suurepärane abiline neile, kes soovivad meie päikesesüteemi ja öise taevaga lähemalt tutvuda. “Rakenduses on detailne ja interaktiivne päikesesüsteemi mudel, mis võimaldab kasutajatel avastada planeete, looduslikke satelliite, asteroide ja komeete,” toob Mishina välja ja lisas, et rakenduses on ka kosmosest tehtud reaalsed fotod, mis annavad taevakehadest realistliku ülevaate.

Solar System Scope 3 rakenduse funktsioonid pakuvad kaasahaaravat ja harivat kogemust kosmose- ja astronoomiahuvilistele. “See on teaduse ja meelelahutuse kombinatsioon ning tegemist on suurpärase õppevahendiga, mida saab kasutada igal ajal ja igal pool, ka ilma internetiühenduseta,” selgitab Mishina.