Päästeamet: Linnamäel põles murutraktor, Haapsalus on õlireostus

5. septembril kell 13.17 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Linnamäe külla. Põlema oli süttinud murutraktor, mida inimesed ise püüdsid ka ise kastmisvoolikuga kustutada. Õnneks juhtus põleng majast umbes 15 meetri kaugusel ning eluhoone ohus ei olnud. Päästjad kustutasid põlengu kell 13.42.

5. septembril kell 18.42 teavitati häirekeskust, et Haapsalu linnas mereäärsetes kuivenduskraavides on märgata õlireostust. Päästjad tuvastasid, et kaevetööde käigus oli kaevatud üles õlitünn ning sellest tingitud masuudireostus ulatus umbes 4 x 50 meetrisele alale. Reostus levis mööda truupi edasi Haapsalu lahte. Päästjad asetasid kütusereostuse piiramiseks kolmes erinevas kohas absorbentpoomi, mis kütuse kinni püüdis ja seda edasi levida ei lasknud. Edasi anti sündmus keskkonnaametile ning kohalikule omavalitsusele tegelemiseks.