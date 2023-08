Kuus nippi, kuidas sügavkülma toidu hoiustamiseks ette valmistada

Suve lõpp on ideaalne aeg, mil eesootavaks kaamoseajaks sügavkülma marju ning puu- ja köögivilju varuda. Millest aga alustada, et toit värskena säiliks?

LG koolitaja Heivo Pork selgitab, kuidas sügavkülmikut toiduainete hoiustamiseks ette valmistada ning mida enne toidu külmutamist silmas peaks pidama.

Puhasta ja korrasta külmik

Enne suviste aiasaaduste külmutamist tuleb sügavkülmik korralikult ära puhastada ja organiseerida. Selleks võiks sügavkülmast kõik tooted välja võtta ning sulatada ära tooted, kuhu on kogunenud paks jääkiht. No Frost tehnoloogiaga külmikutel võib selle sammu vahele jätta, kuna selle funktsiooniga masinad sulatavad end ise ning tagavad sügavkülmas ühtlase õhuringluse, et vältida jää teket.

Kui sügavkülm on tühi, siis tuleks selle pinnad üle käia niiske lapi või käsnaga. Enne toodete sügavkülmutamist on soovitatav tähelepanu pöörata ka nende säilivusaegadele. Kui sügavkülmas on juba varasemast tooted, millel pole peal külmutamise kuupäeva või pole teada, mis ajast need pärinevad, siis on tõenäoline, et need enam söögiks ei kõlba.

Vali sobiv temperatuur

Sügavkülmiku temperatuur peaks olema -18 °C või alla selle. See temperatuurivahemik on ideaalne toiduainete külmutamiseks ja säilitamiseks ning aitab takistada kahjulike bakterite teket. Mõnes külmikus on olemas ka Express Freeze funktsioon, mis kasutab sügavkülmiku maksimaalset külmutusvõimsust ning külmutab tooted väga lühikese aja jooksul.

Kasuta hoiustamisel õigeid pakendeid

Toidu külmutamiseks sobivad kõige paremini õhukindlad toidukarbid või spetsiaalsed sügavkülmakotid, kuna need aitavad vähendada õhu juurdepääsu toidule. Nii püsivad toiduvarud sügavkülmas kauem värskena ning neile ei teki jääkihti.

Esimesena sisse, esimesena välja

Enne külmutamist võiks igale anumale peale märkida ka toidu sügavkülmutamise kuupäeva ning panna vanemad või lühema säilivusajaga tooted kapis ettepoole. Nii on lihtsam jälgida, et vanemad toiduained saaksid esmajärjekorras kasutatud ning miski ei lähe sügavkülmikus riknema.

Säilita toitu portsjonite kaupa

Külmuta ülejääke parajate portsjonite või söögikordade kaupa. Nii väldid olukorda, kus pead korraga sulatama rohkem toitu kui vaja ning ülejäägi ära viskama. Eriti oluline on see liha puhul, kuna juba kord sulatatud lihatooteid pole soovitatav uuesti külmutada. Samuti püsivad väiksed lihatükid sügavkülmas kauem värske ja maitsvana. Ka köögiviljad võiks enne külmutamist tükkideks lõigata, et neid oleks hiljem lihtsam valmistada. Lisaks sulab toit väiksemates portsjonites kiiremini.

Ära hoia sügavkülmiku ust kaua lahti

Temperatuurikõikumiste vähendamiseks sulge sügavkülmiku uks kohe pärast toodete väljavõtmist ning püüa ust avada nii vähe, kui võimalik. Nii säilib sügavkülmas ühtlane õhutemperatuur ja külmkapp tarbib vähem elektrit.