Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. augustil

Päikesepargid häirivad kohalikke elanikke

Sajandivahetusel Õismäelt Lihula külje alla Kirikukülla elama asunud Tohvri-Jaani talu perenaise Aet Maiblumi sõnul peletavad lahmakad päikesepargid inimesed linna tagasi. Sajandi algul pakkis Tallinnas Õismäel elanud Maiblum kohvrid ja põgenes Kirikukülla elama. Aga nüüd on „asi nii lappama läinud”, et koli või minema. „See tehismaastik on siin ikka liiast, maal võiks nagu rohkem maaelu olla,” ütles Maiblum.

Haapsalu avalike käimlate välimääraja: haisvast kemmergust keiserliku tualetini

Avaliku käimla olemasolule pole meil kohalike elanikena põhjust kuigi sageli mõelda, kuid linna külalistele, kes häda korral koju või töö juurde minna ei saa, on nende olemasolu ja ligipääsetavus väga oluline.

Keraamik Liisu Arro peab Haapsalus vintage-butiiki

Paarkümmend ruutmeetrit Haapsalu peatänaval asuvat pisikest poodi lööb silmad kirjuks – värve on seal tõesti sama palju kui siidisaba tiivasulgedes.