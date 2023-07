Kas Läänemaa muinasaja saladused on tõesti lahendatud?

Vähe asjade seisuga kursis olevale inimesele võib jääda mulje, et kõik oluline nii Eesti kui ka Läänemaa kaugema mineviku kohta on juba arheoloogide poolt välja selgitatud.

Sagedasti räägitakse ju meedias huvitavatest avastustest ning silmapaisvatest leidudest. Sel suvelgi toimuvad uuringud nii Saastna keskaegse kabeli juures, Lihula mõisa ümbruses kui ka Kolu (Ahli) kalmel. Võib jääda mulje, et kõik oluline on teada ning uuritakse vaid detaile. Tegelikkuses see muidugi nii ei ole.

Mis on siis tegemata?

Kaugematest aegadest teame tegelikkuses vaid piskut. Tõsi – mitmes osas on Läänemaa Eestis küll ka esirinnas. Välja on selgitatud ning tulevaste põlvede jaoks kaitse alla võetud hulk omaaegseid asula- ja külakohti, matmispaiku, ohverdamiskohti ning muid muinasajaga seotud mälestisi.

