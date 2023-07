Mäeorg ja Munskind mängisid maailmameistrivõistluste valikturniiril

Bakuus peeti eelmisel nädalal rannajalgpalli maailmameistrivõistluste valikturniir, kus mängis ka Eesti rannajalgpallikoondis.

Juba mitmed aastad on koondisse kuulunud ka kaks Läänemaa jalgpallurit: Palivere spordiklubi kasvandik Rasmus Munskind ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubist sirgunud Priit Mäeorg. Neist viimane on Eesti koondise kõige kogenuim mängija, mängides Eesti eest juba 12 aastat järjest. Kõmsilt pärit 35 aastane rannajalgpallur on nüüdseks Eestit esindanud 91 kohtumises ja löönud 21 väravat. Viimased aastad on asendamatu koondislane olnud ka Rasmus Munskind. Oma isa, Väino Munskindi käe all jalgpalluriteed alustanud jalgpallur on säranud just resultatiivsusega. Ka Bakuus sahistas ta vastaste võrku.

Eesti alustas valikturniiri 1:3 kaotusega tugeva Itaalia vastu. Just selles mängus lõi Eesti värava Rasmus Munskind.

Teises kohtumises mindi kokku väljakuperemeestega. Siin oli Eesti ülekaal korralik ja väravaterohkes mängus alistati Aserbaidžaani koondis 7:4. Selles mängus oli täpne Priit Mäeorg, kes realiseeris penalti. Alagrupifaasi viimases kohtumises kaotati aga Moldovale 2:6.

Edasi mängis Eesti alumiste meeskondade play-offis Poolaga ja sai lisaajal väärtusliku 5:4 võidu. Kusjuures, Eesti jäi veel viimasel kolmandikul vähemusse. Kuid vapper töö, tõi siiski lisaajal võidu.

Poola alistamisega sai koondis 9-10 koha mängule, seal mindi kokku Türgiga. Just see oli Eesti koondise turniiri kõige pingelisem mäng. Kohtumine läks lisaajale ja ka seal ei selgunud võitja. See tuli selgitada penaltiseerias. Siin olid aga vastased paremad ja 4:5 skooriga tuli Eesti koondisel tunnistada Türgi paremust.