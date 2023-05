Laskurid tuli meistrivõistlustelt kuue medaliga

Nädalavahetusel Männiku lasketiirus peetud Eesti noorte meistrivõistlustelt tõid Haapsalu laskurid kolm kulda ja kaks hõbedat ning ühe pronksmedali.

Kohe esimesel võistluspäeval üllatas olümpia kiirlaskmises Jörn Markus Toomingas, kes püstitas isikliku rekordi 499 silma ja sai sellega kolmanda koha. „Üllatas just sellepärast, et ta on selle alaga tegelenud alles paar kuud,” ütles treener Mati Seppi. Teine koht jäi Toomingal ainult ühe ja esimene koht kuue silma kaugusele.

Esikümnesse mahtus veel tervelt viis Haapsalu laskurit. Raian Kleemann sai neljanda, Karlis Lõps viienda, Karel Markus Rääli kuuenda, Kaimar Pärnpuu seitsmenda ja Kaspar Tõnisson üheksanda koha.

