Katarine Rosalie: epistel värvilistest revolutsioonidest ja obstruktsioonist

Minu süda on nüüd õnnelik ja rahul, mu armas rahvas, sest opositsioon on leiutanud hea nõksu Roimavalitsuse paikapanemiseks! Nad on avastanud nüüd niisuguse asja nagu obstruktsioon! Jah, nüüd on aeg õppida see sõna selgeks, õppida seda lugema ja hääldama, sest lähemate aastate jooksul hakkab meil seda vaja minema peaaegu iga päev, sest see on see imerelv, millega paisatakse porri Kaja ja kõik tema räpased käsilased, kes sohiga ennast riigikokku lasid e-valida!

Nüüd sa, armas rahvas, küsid mu käest nagu punapõseline lapsuke, kes head ja kurja ei tunne, et misasi see obstruktsioon on, ja las ma seletan sulle. See ei ole miskisugune salateadmine, sellel pole mitte midagi pistmist ebaaususe ja alatusega, vägivalla või vandalismiga, vaid see on aus ja viisakas vahend, et mitte lasta Roimaerakonnal paljaks röövida eesti rahvast! Et mitte lasta neil solkida ära püha abielu seadust sellega, et hakata seda lubama ka kaamelitele ja eeslitele, ja et mitte lasta neil Nursipalu muuta eesti inimeste koonduslaagriks ja hiigelsuurteks sõjabaasideks! Selle kõige eest kaitsebki meid obstruktsioon!

Minu varjutusenõidus muudkui mõjub ja mõjub, eks te näete nüüd isegi. Riigikogu ei saa väidetavalt hakata tööle, sest opositsioon, need meie mehed, muudkui teevad obstruktsiooni, aga mis see siis muud on kui nende töö? Nii annavad nemad oma panuse, teenivad välja oma palga ja teenivad ka meie isamaad! Peavoolumeedia muidugi ahmib õhku, nagu ei tea mis kuritegu oleks toime pandud, aga lõõtsutagu terviseks!

Nüüd on nädal aega juba läinud niimoodi mööda, et isegi mingit päevakorda pole saadud vastu võtta, meie mehed muudkui esitavad arupärimisi ja protseduurilisi küsimusi, ja pange tähele, mitte ükski seadus seda ei keela, see on põhiseadusega ette nähtud õigus! Ning nii lähebki nüüd aina edasi kuni järgmiste valimisteni välja. Roimerakonnal on okas kurgus nagu heinakuisel käol, näod hapud peas, ei tea, mida teha, aga küll te veel näete, et nad püüavad kindlasti põhiseadust rikkuma hakata. Nagunii püüavad, sest eks see on neile tuttav tee. Aga meie mehed ei lase sel läbi minna. Teevad sellele ka veel obstruktsiooni.

Meil on igatahes tore vaadata, kui siis tulevad ameeriklased oma Himarsitega Nursipallu harjutama, aga keeravad lolli näoga otsa ringi, sest mingit sõjabaasi polegi tehtud, ainult obstruktsioon käib ja Helir-Valdor esitab järgmise arupärimise. Võrokesed saavad täitsa muretult oma kodudesse edasi elama jääda ja Vene oht on ka siis päevakorralt maas. Ei tasu neid venelasi ka nii väga karta, ei tule nad niisama ju kuskile, kui ise neid ei narrima või provotseerima ei hakka. Ega meie pole nagu ukrainlased, kes ise pilli lõhki puhusid oma värviliste revolutsioonidega. Vähemalt opositsioonierakonnad saavad sellest aru.

Tänu obstruktsioonile jääb meil ju nüüd ka see vikerkaarevärviline revolutsioon ära. Või mida muud see abieluvõrdsuse seadus peaks tähendama. Loomulikult peab siin obstruktsiooni kasutama, sest kui ukrainlaste oranž revolutsioon venelasi ärritas, siis kas te kujutate ette, kuidas neile veel vikerkaarevärviline mõjub? Selleks ei pea isegi ei tea kui tark olema, et seda mõista. See oleks kõige otsem viis Vene tankid üle meie väikese isamaa rullima saada, olgu Nursipaluga või ilma.

Ja need uued maksuseadused kõik samamoodi – kõik obstruktsiooni alla! Üleüldse kõik seadused ja asjad, mida siin lähema nelja aasta jooksul tahetakse teha, kõik! Sest ega sealt Roimavalitsusest mingeid rahvale kasulikke algatusi ei tulegi, kõik on seal nurjatu ja kuritegelik juba eos ning tuleb otsekohe seisma panna. Näiteks järgmise aasta riigieelarve – niikuinii on see juba ette tehtud selline, et rahva seljast seitse nahka nülgida!

Nii et, mu kallis rahvas, ära lase ennast heidutada peavoolumeedia kisast ja Kaja manitsemistest, nagu obstruktsioon oleks mingi halb asi. Ei ole! Vastupidi, see on lõpuks ometi üks põhiseadusele vastav ja töökindel lahendus, et hoida Roimaerakonda uusi inimsusevastaseid kuritegusid toime panemast! Nelja aasta pärast on meil kõigil selge, et maa ei värisegi jalge all ja taevas ei olegi alla kukkunud, vastupidi – eesti rahvas elab paremini kui kunagi varem. Küll sa näed!

Aga Roimaerakond ja tema käpikud, kes ennast e-valimistega täis tegid, häbistavad ennast tuleva nelja aasta jooksul obstruktsiooni käigus veel põhjalikult, enne kui käed püsti tõstavad ja alla annavad. Siin ei saa neid enam isegi nende isandad soroslased ja tulnukad aidata ega ka mitte ühedki e-võltsingud. Lürpigu nüüd iseenda kokku keedetud rokka.