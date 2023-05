Publiku tungival soovil esineb Haapsalu Itaalia Muusika Festivalil taas “Felicita” laulja Al Bano

Haapsalu Itaalia Muusika festivalikülastajate palvele vastu tulles saab sellel aastal Haapsalu piiskopilinnuse hoovis kuulda taas Al Bano esituses legendaarseid hitte “Felicita”, “Ci Sara” ja “Tu Soltanto Tu”, mis on romantilise itaalia muusika sünonüümid.

Al Bano esines esmakordselt Eestis 2017. aastal Haapsalus ja kaks aastat hiljem andis ta koos Romina Poweriga kontserdi Tallinna Lauluväljakul. Pärast menukaid ülesastumisi on Eesti publik väljendanud kontserdikorraldajale soovi Al Banot taas Haapsalus näha.

Lisaks Al Banole esineb festivalil erikülalisena Itaalia popgrupp Matia Bazar. Ansambel moodustati aastal 1975 ja oma tegevuse jooksul on nad esindanud Itaaliat Eurovisioonil, võitnud kaks korda Sanremo muusikafestivali ning andnud välja lugusid, mis pääsenud rahvusvaheliste muusikaedetabelite tippu. Grupi tuntuimateks lugudeks on “Solo tu”, “Souvenir” ja “Ti Sento”. Eesti artistidest on festivalil uue Itaalia muusika kavaga lavale astumas Elina Nechayeva.

Al Bano alustas oma karjääri üle 50 aasta tagasi, mil pääses juba noore poisina esinema Itaalia televisiooni ja mitmetele riigi populaarsetele festivalidele. Vaid aasta hiljem avaldas ta laulu pealkirjaga “Nel Sole”, mis saavutas esimese kolme kuuga tohutu edu, müües Itaalias üle 600 000-de koopia. Vahetult pärast seda alustas ta koostööd oma tulevase abikaasa Romina Poweriga. Oma ajastu üks kuulsaim Euroopa armastajapaar tuli 1982. aastal välja hittlooga “Felicita”, mis jõudis hetkega Euroopa muusikaedetabelitesse ja kuulajate südametesse.

Al Bano on vihjanud Itaalia meediale oma peatsest karjääri lõpust ja valib hoolega kontserte kus esineda. Muusikast vabal ajal peab legendaarne laulja Itaalia lõunaosas hotelli ning veiniistandust, millest pärinevad veinid on ekspertide ja nautlejate hulgas hinnatud.

Itaalia muusika festival toimub Haapsalu Piiskopilinnuse õuel 2023. aasta 3. juunil