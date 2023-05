Ekspert selgitab: kuidas pesu pestes elektrit säästa?

Pesumasin on üks sagedamini kasutatavaid kodumasinaid, mis on muutnud pesu pesemise varasemast mugavamaks ja aega säästvamaks. Ometi võivad valed kasutusharjumused suurendada märkimisväärselt majapidamise elektriarveid ning panna põntsu pere rahakotile.

Elektroonikaettevõtte LG läbi viidud uuringust selgus, et üheksa eestlast kümnest peseb oma riideid pesumasinas vähemalt kord nädalas. Nendest 45% nentis, et on elektrihinna tõusu tõttu ühel või teisel moel oma tarbimisharjumusi muutnud. LG koolitaja Heivo Pork jagab näpunäiteid, kuidas pesu pestes võimalikult palju elektrit säästa.

Pese riideid suurtes kogustes

Pesumasin tarbib iga soovitud pesuprogrammiga sama palju elektrit, mistõttu on soovitatav panna pesu pesema alles siis, kui masin on optimaalselt riideid täis vastavalt valitud pesuprogrammile. Pesumasinate standardmaht on 6,5-12 kilogrammi, seega pole mõtet raisata masinatäit vett mõne paari sokkide või pükste peale.

Poolikute masinatäite vältimine aitab säästa nii elektrit, vett kui aega.

Kasuta jahedat vett

90 protsenti energiast kulub pesumasinal vee kuumutamiseks, seega tuleks pesu pesta võimalikult madalal temperatuuril. Tänapäeva masinad ja pesuvahendid on üsna efektiivsed ning eemaldavad plekke edukalt ka 20 kraadi juures. Lisaks aitab madal veetemperatuur pikendada rõivaste eluiga ning vältida kokkutõmbumise ja värvi tuhmumise ohtu.

Vali võimas tsentrifuugitsükkel

Pesu pesemisel on soovitatav kasutada programmi, mille tsentrifuugimiskiirus on vähemalt 1000 pööret minutis. See on eriti oluline, kui riided lähevad hiljem ka kuivatisse.

Mida märjemad on riided, seda rohkem aega peavad nad kuivatis olema ning see suurendab ka energia tarbimist. Ühtlasi on kiire tsentrifuugitsükli energiakulu märksa väiksem, kui kuivati oma.

Kuivata riideid värske õhu käes

Kõige säästlikum on lasta riietel kuivada loomulikul viisil kuivatusrestil või pesunööril. Võimaluse korral võiks riided kuivama panna õue või rõdule – nii jääb rõivastele külge ka meeldivalt värske lõhn. Riiete loomulikult teel kuivatamine aitab vähendada ka rõivaste kulumist ning staatilise elektri tekkimist, mille tõttu kipuvad riided sageli keha külge kleepuma.

Pese riideid öösel või varahommikul

Raha võimaldab säästa ka see, kui pesta pesu nendel kellaaegadel, mil elektrihind on madalam. Kui pesumasinal on taimer, saab selle hõlpsasti seadistada ööseks tööle nii, et pesu on hommikuks pestud ning riided saab ärgates kohe kuivama panna.