5 põnevat hasartmängutrendi, mida läänlased võivad nautida

Kuna Haapsalu on mõnda aega olnud kasiinovaba linn, on läänlased pidanud mängima õnnemänge internetis. See pole aga suurem probleem, arvestades kümneid Eestis tegutsevaid online-kasiinosid – igaüks neist on ametliku tegevusloaga, mis võimaldab turvalisi mänguelamusi kõigile eestlastele.

Kes pole aga mõnda aega külastanud internetikasiinosid, pole ilmselt kursis mõningate huvitavate trendidega, mis on kulutulena Eesti kasiinode seas levima hakanud. Need trendid on muutmas kogu kasiinomaailma ja on kärmelt leidnud tee Eesti mängurite südamesse.

Kontovabad kasiinod

Paljud Eesti hasartmängurid nõustuksid, et pea iga hea kasiino online Eestis on just nimelt kontovaba kasiino. Tänu uutele maksetehnoloogiatele on võimalik mitmetes kasiinodes mängima asuda otse panga kaudu, selle asemel, et täita registreerumisvormi. Lisaks kiirusele ei pea enam mängurid jagama näiteks oma kontaktandmeid või meiliaadressi (ehkki isikutuvastus on endiselt tahes-tahtmata vajalik).

Panga vahendusel mängimine on aga üks parimaid lahendusi neile, kes tahavad kasiinos mängida kiirelt ja vältida aina uute paroolide meeldejätmist. Kasiino väisamiseks piisab vaid oma tavalisest pangakontost ja ID-kaardist (või Smart-ID/mobiil-ID lahendusest). Mõistagi on selline maksesüsteem ka turvalisem ja võtab ära igasuguse mure oma raha või andmete pärast.

Megaways-slotid

Tulles maksetehnoloogiate juurest mängude juurde, siis üks viimaste aastate lahedamaid uusi mängutehnoloogiaid puudutab slotikaid. Tänaseks laialdaselt tuntud mängufirma Big Time Gaming tuli 2016. aastal välja oma revolutsioonilise slotimasinaga “Bonanza”, mis sisaldas fikseeritud võiduliinide asemel igal keerutusel laienevaid rullikuid ehk Megaways-mehaanikat.

Lihtsamini selgitades tähendab Megaways-mehaanika seda, et hea õnne korral võib võidukombinatsioonide hulk kasvada tuhandeteni, selle asemel, et piirduda 10-20 erineva võidukombinatsiooniga. Megaways-slotimängudel võib olla üle 100 000 võiduliini.

Nüüdseks on Megaways-slotid ühed enim mängitud variandid igas Eesti kasiinos, kuna mängurid naudivad Megaways-mehhaanikaga kaasnevat ettearvamatust ja volatiilsust (mis võib tuua kaasa ka märkimisväärseid võite).

Interaktiivsed live-mängud

Haapsalus ei pruugi enam kasiinot olla, kuid live-mängude tõttu ei pea enam ükski mängur füüsilist kasiinosaali igatsema. Tuntud mängutootjad nagu Evolution Gaming ei tooda enam mitte lihtsalt klassikalisi mängulaudu (nagu Blackjack, rulett või pokker), vaid toovad mänguriteni uuenduslikud stuudiomängud, mis muudavad kasiinoelamuse interaktiivsemaks.

Enamikes Eesti kasiinodes on nüüdseks saadaval eraldi live-mängude kategooria nimega gameshow’d (ehk stuudiomängud). Gameshow’d sisaldavad põnevamaid mänguelemente ja meenutavad telesaateid, kus saab keerutada boonusratast või panustada mõnele sektorile potentsiaalse võidusumma tabamiseks.

Interaktiivsete live-mängude hulgas on näiteks järgnevad mänguversioonid, mis on enamasti saadaval ka Eesti kasiinodes:

Monopoly Live

Deal or No Deal

Crazy Time

Gonzo’s Treasure Hunt

Mega Ball

Tegemist on aga kasvava trendiga, mistõttu võib uskuda, et gameshow’sid lisandub kasiinodesse aina rohkem.

Rahasajuturniirid

Boonused moodustavad igas kasiinos suure osa, kuid ka see valdkond on muutumas. Mängureid ei rahulda enam nö vanakooli boonusrahapakkumised või tasuta spinnid. Selle asemel korraldavad paljud kasiinod nö rahasajuturniire, mille raames võivad mängurid suvalisel hetkel käivitada väikese lisavõidu või osaleda spetsiaalsel kasiinoturniiril lisavõitude jaoks.

Rahasajuturniire korraldavad paljud kasiinod üle kogu maailma ning täpsemad reeglid ja auhinnafondid sõltuvad kampaaniast, ent selline võistluslik element on igal juhul muutnud boonuspakkumiste maailma jäädavalt.

Boonusmängu ostmine

Läänlased, just nagu kõik eestlased, on otsekohesed inimesed, kes tahavad nö kohe asja juurde asuda. Seepärast pole oluline üllatus, et enamikes Eesti kasiinodes on eriti laialdaselt levima hakkanud erilised Bonus Buy slotimängud.

Bonus Buy slotimängudes saab osta pisut kõrgema panuse eest kiirtee boonusmänguni. See võib tähendada, et näiteks paarikümne lisamündi eest saab kohe aktiveerida tasuta spinnid või muu boonusmängu, et potentsiaalselt võita suuremaid summasid.

Taolised mänguautomaadid on saanud kasiinodes ülipopulaarseks, ehkki kätkevad kõrgemat riskitaset ja kiiremat võimalust raha kaotada. Kes otsibki aga riskantsemaid mänge, selle jaoks võivad Bonus Buy slotid just hästi sobida.