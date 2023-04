Urmas Sukles: käibemaksu tõstmine on hotellide jaoks karm

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kritiseerib koalitsioonileppes sisalduvat käibemaksuplaani, sest see mõjuks hotellidele ja võõrastemajadele rängalt.

„Täismääras käibemaksu tõstmine majutusasutustele on küll väga karm katsumus niigi rasketes oludes siplevale sektorile, aga ju on kellelgi ikka nii pime viha Eesti majutusasutuste vastu, et selline otsus olevat sündinud,” kirjutas Sukles sotsiaalmeedias.

Ta möönis, et kindlasti teenib riik käibemaksu pealt nii mõnedki miljonid, aga ilma arutelude ja analüüsideta tehtud otsuse kaudsed mõjud on laastavad. Suklese hinnangul ongi käibemaksupunktil koalitsioonileppes rängim mõju.

Sukles kuulus kuni 2017. aastani Reformierakonda, kuid kuna ta kandideeris kohalikel valimistel Haapsalu ja Ridala valimisliidus HaRi, heitis Reformierakonna juhatus ta parteist välja.