Kuritegevus ei kasva, kuid muutub

Kuritegevus Läänemaal küll ei kasva, kuid Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul on see pidevalt muutuv.

Politseile möödunud aasta jooksul tehtud väljakutsete arv jäi tunamullusega samale tasemele, samale tasemele jäi ka registreeritud kuritegude arv.

„35 protsenti kuritegudest on kehaline väärkohtlemine,” ütles Palmits. Kui 2021. aastal registreeriti Haapsalu politseijaoskonnas 83 kehalise väärkohtlemise juhtumit, siis mullu oli neid juba 101.

„Tõusnud on nii perevägivallajuhtumite kui ka löömiste arv,” ütles Palmits. Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Tartuhin täpsustas, et lähisuhtevägivalla teadete arv küll vähenes 13 protsenti (2021 – 120, 2022 –105), kuid kuritegude arv kahekordistus – kui 2021. aastal menetleti 31 lähisuhtevägivallakuritegu, siis mullu oli neid juba 59. „Kui võtta laiem pilt, siis ajas on nende arv siiski vähenenud. 2018. aastal oli 266 lähisuhtevägivalla juhtumit. Siiski loodame, et see tendents muutub,” ütles Taratuhin.

