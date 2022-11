Lääne Elu paberleht laupäeval, 26. novembril

Mikk Lõhmus liitus Isamaaga

Kolmapäeval valis Isamaa Läänemaa piirkonna uue juhatuse, piirkonda hakkab juhtima Heiki Magnus. Juhatuse liikmeks sai ka oktoobris Isamaaga liitunud Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus.

Tarvo Valker: looduse taastamine on kallim

Looduskaitsjale ja ornitoloogile Tarvo Valkerile teevad muret kalapüügi suurenemine Matsalus ja ulatuslikud metsaraied, mille mõju võib avalduda alles 20 aasta pärast. Valker kirjeldas, et suuri metsaraieid on tehtud igas suunas Haapsalust väljasõitudel ja ka Läänemaal asuvate rabade äärtes. „Kui on natukenegi leebema kaitserežiimiga metsaala, mis asub näiteks piiranguvööndis, leitakse sealt kohe auk või võimalus, kuidas sinna raietega minna,” ütles Valker.

Meelis Paavel: töötukassa tahab pakkuda inimestele kindlustunnet

Lääne Elule intervjuu andnud töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötute arv Läänemaal kasvanud eelkõige Ukraina põgenike arvel ja siin on sõjapõgenike osakaal registreeritud töötutest ka kõige suurem.

