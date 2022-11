Lääne Elu paberleht laupäeval, 19. novembril

Haapsalu tantsuharrastajaid kummitab ruumipuudus

Ehkki tantsutreeningute läbi viimiseks on Haapsalus praegu kümmekond saali, on enam kui poolel tuhandel tantsijal ruumidest puudus. „Iga hooaja algul on mõnevõrra ärevust sellega, kes kus treenida saab. Tavaliselt rahuneme siis maha, kui kõik endale kohad leiavad,“ ütles rahvatantsujuht Malle Õiglas. Ta lisas, et algkoolilapsed mahuvad ilmselt kõik tantsima, keerulisem on täiskasvanud tantsijatega, keda on samuti palju.

Vormsi ühisköögi ideelt pühiti tolmu

Vormsi tahab MTÜ Vormsi Kra:m eestvedamisel luua ühisköögi, mis vastaks põllumajandus- ja toiduameti nõudmistele ning mida saaksid tootmiseks kasutada kohalikud mikroettevõtjad.

Hoidistekonkursi võidukeedused pisteti viimseni kinni

Haapsalu sotsiaalmaja hoidistekonkursil rahva lemmiku tiitli võitnud kuuseriisikad said nii kiiresti otsa, et viimased maitsjad jäid ilma.

Aita meil täita laste jõulusoovid!

Lääne Elu koos Haapsalu linnavalitsusega korraldab heategevuskampaaniat, kus lugejate abiga täidame jõulueelsel ajal puuduskannatavate laste kingisoove. Laste kingisoovid leida ka laupäevasest lehest.

