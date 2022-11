Pesumasina programmi valimine – kuidas säästa voolu ja riideid mitte kahjustada?

Tänapäeva pesumasinatel saab valida väga paljude erinevate programmide vahel. Milliseid neist on parimad, et elektrit säästa ja tagada, et riided võimalikult pikalt kahjustamata püsiks?

Uuemate pesumasinate programmide valik on vägagi lai ning kohati võib olla keeruline selgeks teha, milline pesutsükkel just kõige paremini konkreetsele riideesemele sobib. Lisaks on mõistlik arvestada ka kalli elektriga. Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar annab mõned näpunäited, kuidas teha parimaid valikuid oma riietele ja rahakotile.

„Samsungi uusimad Bespoke pesumasinad on juba nagunii võimalikult energiasäästlikud ning oskavad ise paljusid asju reguleerida. Seega pool muret on sellega vähem,“ märkis Pennar. „Näiteks on uutel pesumasinatel kasutusel ka Samsungi värskeim digitaalne invertertehnoloogia, mis on ülimalt energiasäästlik ja töökindel. Lausa nii töökindel, et neile pakutakse 10-aastase garantii asemel 20-aastast garantiid.“

Eksperdi nõuanded, milliseid pesuprogramme valida ja kuidas tagada riiete pikk eluiga:

Vee temperatuur

Rahvatarkus ütleb, et mida soojem vesi, seda puhtamad riided. Tõsi, soojem vesi aitab paremini puhastada, kuid osadele tekstiilidele see ei sobi ning lisaks tõstab see ka energiakulu. Seega tasuks vee temperatuur valida vastavalt vajadusele.

Külm vesi – õrnad ja lihtsalt värvi andvad riideesemed. Riided, mis pole nii mustad. Külmem vesi aitab energiakulu vähendad ja säästab ka riideid.

Soe vesi – tumedad ja keskmiselt määrdunud riided

Kuum vesi – käterätikud, voodipesu, tugevad ja väga määrdunud riided.

Enamikul pesumasinatel on vee temperatuur juba iga programmi puhul paika pandud, aga alati saab seda ka ise muuta. Tavapärase pesutsükli juures on temperatuur tavaliselt 30-40 kraadi.

Enne kuivatisse panekut, kuivata pesumasinaga

Juhul, kui pesumasin ja kuivati on eraldi, siis tasub riided enne kuivatisse panekut võimalikult kuivaks tsentrifuugida. See võtab tunduvalt vähem energiat, kui kuivatis väga märgade riiete kuivatamine.

Liiga palju pesuvahendit

Paljud uuemad pesumasinad suudavad ise pesuvahendit vajaduse järgi doseerida. Vanemate puhul võib aga lihtsalt juhtuda, et vahendit saab liiga palju. Sellisel juhul võib seda peale loputust veel riietesse jääda ja see tähendab uut pesu ja ebameeldivaid pesuvahendi laike.

Lukud kinni ja nööbid lahti

Pesu pesumasinasse pannes tasuks tõmblukud sulgeda. Lahtised ja sakilised lukud võivad pesu ajal riiet lõhkuda või kulutada. Nööbid tasuks aga vastupidi lahti jätta. Kinnitatud nööbid võivad pesu ajal materjali tirida ja nööbiõmblust pinge alla panna või lausa kinnitusest lahti rebida.