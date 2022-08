Vallavalitsus muundub võtteplatsiks

Järgmisel kolmapäeval pole ei vallaametnikel ega -kodanikel Lääne-Nigula vallamajja Taeblas asja, sest soomlastel on seal filmivõtted Estonia laevahukku kajastava seriaali tarvis.

augustil ja ka sellele eelneval päeval on vallamaja ümbruses ringi sagimas sadakond inimest.

Lääne-Nigula vallamajas asuv kinosaal on vaid üks seriaali võtteplatsidest, filmitegijaile jäi see silma juba ammu. „Esimest korda vallavalitsuses käies armus režissöör sellesse kohta ära ja teadis, et midagi peab siin tulevikus filmima,” ütles seriaali võttepaikade koordinaator Markus Langi.

