Mihkel Nestor: Saksa majandussurutis ei jäta Eestit puutumata

Euroala mootoriks ristitud Saksamaa majandus on hakanud puterdama. Sealsed hädad mõjutavad negatiivselt ka Eesti eksportijate väljavaadet.

Viimased kuud ei ole majanduslikus plaanis olnud imetabased pea kusagil Euroopas. Hinnad paisuvad, tellimused kahanevad ja inimeste ostuind vaibub. Kõige teravamalt on majanduse jahenemine endast märku andmas riigis, mida armastatakse tavaliselt esile tuua pigem positiivse etalonina – Saksamaal. Kui keskmiselt kasvas euroala riikide SKP teises kvartalis aastases võrdluses keskmiselt pea 4 protsenti, siis Saksamaal piirdus tõus 1,8 protsendiga. 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes kujunes majanduskasvuks aga suisa ümmargune null. Nigela tulemuse taust on Saksa majanduse struktuur. Riigi majandus on traditsiooniliselt toetunud tööstusele, millele koroonaviiruse järelnähud rikkis tarneahelate näol suuri raskusi valmistavad. Veelgi suurema löögi ähvardab Saksamaale anda aga energiakriis ja sõltuvus Vene energiakandjatest. Sünge hoiatuse on andnud Saksamaa keskpank, kelle hinnangul tähendaks näiteks Vene gaasiimpordi täielik lõpp SKP viieprotsendilist langust.

