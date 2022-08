Vormsi saarel avati omamoodi näitus

Antropoloog Jaanus Aurelius Kangur avas juuli lõpus Vormsi rahvamajas näituse tillukesest Vaikses ookeanis Mikroneesias asuvast Yapi saarest.

Kangur soovib näidata eestlastele, et on teisi veel väiksemaid rahvusi ning anda võimalust tutvuda võõra kultuuriga. „Miks Vormsi? Vormsi [92 km², 444 elanikku] on peaaegu sama suur kui Yap [100 km², 11 400 elanikku] ning ühesugused hoiavad kokku,” ütles Kangur.

Näituse pealkiri on „Tervitused kiviraha saarelt”, sest Yapi saare tunnuseks on omapärane kiviraha – suur kivist ketas, mille keskel on auk. Selle tõstmiseks on vaja vähemalt kahte tugevat meest. Poodi tuleb siiski minna ikka USA dollaritega.

„Näitusel saan näidata Yapist vaid killukest, aga ehk annavad need ettekujutuse ja kasvatavad huvi,” lisas Kangur.

Paarikümnest fotost koosnevat näitust saab uudistada 26. septembrini.