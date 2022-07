Crocs sandaalid lastele või mõned teised suvejalanõud?

Lõpuks ometi on käes aeg, mil saab kohmakad talvesaapad riiulisse jätta. Selle asemel võib jala otsa torgata plätud, tennised, Crocs sandaalid lastele või teised kergemad jalanõud. Võta lahti Hansapost või Kaup24 e-poed ning näed, kui lai see valik tegelikult on!

Kas klassikalised plätud on heaks valikuks?

Suvi ja jalanõud ning muidugi tulevad mõttesse erinevad plätud. Olgu need siis spordistiilis, varbavaheplätud või detailsete kaunistustega. Igal juhul on tegu äärmiselt populaarsete jalanõudega, mida kohtab nii rannaliival kui linnatänavatel. Hoolimata esmapilgul märkimisväärsena tunduvast mugavusest ei ole need aga kuigi heaks valikuks.

Ergonoomilises mõttes on plätud ja eriti varbavaheplätud üheks halvimaks valikuks. Eriti kehvad on need lastele, kes alles harjutavad kõndimist. Või siis lastele, kes on jõudnud ikka, kus tahaks aina ringi tormata. Kindlasti oled isegi märganud, et mõnikord tulevad plätud ka lihtsalt kõndides jalast. Mida veel siis, kui plätusid kannab laps, kes rohkem jookseb, kui jalutab?

Miks valida Crocs sandaalid lastele?

Klassikalised Crocs sandaalid lastele on endiselt üheks parimaks valikuks hoolimata sellest, milliseid teisi võimalusi on turule tulnud. Crocs sandaalid lastele on tuntud kui üks mugavamaid jalanõusid. See saavutatakse tänu pehmele aga toetavale materjalile, ning ka tänu aukudega disainile, tänu millele on tagatud korralik hingavus.

Rüblikute vanemate jaoks on hea uudis seegi, kui vastupidavad Crocs sandaalid lastele on. Pole haruldane, kui need kestavad vähemalt neli või viis aastat. Niimoodi võib jalanõusid isegi ühelt lapselt teisele pärandada! Rahakott igal juhul rõõmustab selle üle, kui laste sandaalid kestavad ühest hooajast kauem.

Tänu oma materjalile ja heale jalas püsivusele on laste Crocs sandaalid sobilikud nii kõnniteedel jalutamiseks, kui vees ja lompides lobistamiseks! Võimalus sandaale vees kanda, kaitseb jalgu kivide ja muu häiriva eest. Rääkimata sellest, et pole vaja muretseda läbiligunenud jalanõude pärast!

Suvised rajad viivad sind ju igale poole!

Endale jalanõude ostmine on väga kerge, kui võrrelda seda lastele jalanõude soetamiseks. Ideaalis ei taha, et kodus oleks kümneid erinevaid jalanõupaare, vaid võimalikult universaalne jalanõu võiks sobida rannas käimiseks, pargis ringi tormamiseks ja teisteks igapäevategevusteks. Samas, see ei toimi sajaprotsendiliselt.

Crocs sandaalid lastele sobivad näiteks randa, suvekoju, linnaparkide uurimiseks, kuid alati nendest ei piisa. Jahedamatel suvepäevadel tahaks kinnisemaid jalanõusid ning selleks sobivad väga hästi tennised! Ägedad tennised on nii laste kui lapsevanemate lemmikuteks ning heaks täienduseks suvisele jalatsiriiulile. Tennised sobivad ühtviisi hästi lihtsamale matkale aga ka linnatänaval jalutamiseks.

Mida jalg suvisel ajal tahab?

Miks me ei kanna talvesaapaid läbi aasta? Väga lihtne põhjus – need on lihtsalt ebamugavad, jalad hakkavad higistama ning lähevad hauduma. Seega peabki soojema aastaaja jalanõusid tähelepanelikult valima. Suveks sobilike jalanõude vajaliku hingavuse saavutab kas materjali või disainivalikuga. Vanema jaoks on vajalik see, et jalanõusid oleks kiire ja lihtne puhastada ning need oleksid vastupidavad.

Nagu näha, nõudeid on siiski palju. Ideaalsed jalanõud on mitmekülgsed, vastupidavad, tulevad toime ka vee ja niiskusega, mugavad kanda ja muidugi ka turvalised! Seega võibki olla, et number üks valikuks kujunevad Crocs sandaalid lastele ning sellele lisaks paar kinnise ninaga jalanõusid.