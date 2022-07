Eestit ja Norrat ühendab eesti keelt kõnelenud kuningas

Haapsalu lipuväljakul teisipäeval avatud Norra saatkonna näitusel selgub, et Eesti ja Norra sidemed ulatuvad enam kui tuhande aasta taha, viikingiaega.

Sel ajal kulges Eesti ja ka Läänemaa rannikut mööda viikingite idatee, mida mööda sõideti kauplema Novgorodi, Kiievisse ja kaugemalegi. Skandinaavlastel olid Eesti piirkondade kohta isegi oma nimed, näiteks Läänemaad nimetati Adalsyslaks.

Skandinaavia muistsest ajast kõnelevatest saagadest on teada, et aastal 967 võtsid eesti viikingid just idateel väikese poisina vangi Norra tulevase kuninga Olav Tryggvassoni, kelle saaga jutustuse järgi ostis onu Saaremaa orjaturult vabaks alles kuus aastat hiljem. Eestis veedetud aastate jooksul õppis Olav ära eesti keele ja nii võiski Norra olla ainuke maa, mille kuningas oskas rääkida eesti keelt.

