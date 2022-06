Taebla suvevolle alustas hooaega

Taebla suvevolle ehk traditsiooniliste võrkpalliteisipäevakute hooaeg algas eelmisel teisipäeval.

Suvevolle eripära on, et võistkonnad moodustatakse igal turniiril kohapeal ja sõltuvalt osalejate arvust on need kolme- või neljaliikmelised. Seekord oli osalemas 41 mängijat, kellest moodustati neli nais- ja seitse meeskonda.

Mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi. Kokku võisteldakse kaheksal järjestikusel teisipäeval ja alati pannakse pall mängu kell kuus õhtul. Kõigil etappidel saavad esikolmiku mängijad sponsorite auhinnad. Nii nagu varasematel aastatel, kattis ka seekord avaetapi auhinnalaua Rannarootsi AS Lihatööstus.

Taebla suvevolle 1. etapi tulemused

Naiskonnad

Riina Suits, Tiia Laidinen, Reilika Pikerpõld, Greete Tikerpuu Aive Aljaste, Alice Alberg, Mari Alvela, Hele-Mall Erik Enge Edovald, Evelin Merilainen, Sirle Korm, Kerda Ledis

Meeskonnad