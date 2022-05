Noorusliku naha säilitamise viis reeglit

Naha enneaegne vananemine ja sellest tingitud kortsukesed on paljudele murekohaks. Farmatseut Ethel Jamnes ütleb, et järgides viit lihtsat reeglit ning alustades naha hooldusega piisavalt noorena, on naha sära ja nooruslikkust võimalik hoida kõrge eani.

Nahk on meie kõige suurem organ. Nahale avaldavad igapäevaselt mõju keskkond, allergeenid, kliima, stress ja erinevad kosmeetikatooted. Nahaprobleemide hulka kuulub ka naha enneaegne vananemine, mille tunnusteks on lõtvus, kortsukesed ja elastsuse vähenemine. Antud sümptomid hakkavad teatud määral ilmnema juba 30. eluaastaks. Selle põhjuseks on enamasti naha kollageeni hulga vähenemine, kuid rolli mängivad ka teised tegurid. Mida tuleks naha noorusliku välimuse säilitamiseks teha?

Hoolda oma nahka regulaarselt. Igapäevaselt puhastatud ja niisutatud näonahk on kõige olulisem tegur ennetamaks naha vananemist. Eriti tuleb tähelapanu pöörata näonaha puhastamisele õhtul enne magamaminekut, kuna just magamise ajal nahk taastub. Nahka tuleb puhastada isegi siis, kui päeva jooksul ei ole kasutatud kosmeetikatooteid.

Päikesega ei tohi liialdada. Kuigi päike on meie elus tähtsal kohal, siis on teada, et liigne päikese käes viibimine võib tekitada erinevaid nahaprobleeme, sealhulgas fotovananemist. Kõige parem päikesekaitse on vältida pikemaaegset päikese käes viibimist, eriti intensiivse päikesekiirguse ajal. Kuid kui see pole võimalik, siis erinevates päikesekaitsetoodetes olevad UV-filtrid aitavad kiirguse põhjustatud DNA kahjustusi vähendada. Kõige olulisem, mida tuleb meeles pidada on see, et tuleb valida õige toode, mis on kohandatud kasutaja nahatüübile. Üha rohkem toodetakse päevakreeme, mille hulka on juba lisatud päikesekaitse komponente, mis lisaks näonaha niisutamisele ja hooldamisele kaitsevad ka kahjulike UV-kiirte eest.

Järgi tervisliku elustiili põhimõtteid. Stress, ebatervislik toitumine, vähene uni või selle kehv kvaliteet, suitsetamine ja liigne alkohol mõjutavad naha seisukorda olulisel määral. Öösel tuleks magada kvaliteetset und, et vältida väsinud, kortsus ja tumedate silmaaluste tekkimist. Suitsetamine ja alkohol võivad takistada kollageeni loomist ning põhjustada vedelikupuudust, mis võib omakorda põhjustada enneaegseid kortse. Näonaha niisutamiseks tuleks juua iga päev piisavalt puhast vett – vesi hooldab nahka nii seest kui väljast.

Toidulaud kata tervislikult ja mitmekesiselt. Täisväärtuslik toitumine on kõige alus, seetõttu peaks ka toit sisaldama kõiki vajalikke toitaineid ja mikroelemente. Kauni ja noorusliku näonaha säilitamiseks soovitatakse süüa täistera tooteid, köögivilju ja pähkleid, näiteks mandleid või sarapuupähkleid. Supertoiduna on tuntud ka avokaado, oliiviõli ning kaerahelbed. Naha olukorra parandamiseks sobivad kuuridena ka iluvitamiinid, mida leiab enamikest apteekidest.

Leia oma näonaha tüübile sobiv toode. Sobiliku toote aitab valida oma ala spetsialist. Vale või ebakvaliteetne toode koormab ja kahjustab nahka. Kui kasutada kuival näonahal näiteks kombineeritud nahale mõeldud tooteid või vastupidi, on naha esimesed vananemismärgid palju kiiremad tekkima. Seega tasuks näiteks apteegis kosmeetikat valides alati apteekrilt abi küsida.

Oma näonaha hooldusrutiiniga võiks alustada varakult, sest naha eest hoolitsemine peaks olema probleemide ennetusele, mitte tagajärgedega tegelemisele suunatud. Kui järgida kõiki naha nooruslikkuse säilitamise reegleid, võib olla kindel, et nahk on särav ja terve ka kõrges vanuses.