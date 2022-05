Lääne Elu paberleht laupäeval, 14. mail

Söögikohad otsivad töötajaid

Pärast koroonaviirusest tekkinud pausi on mitmed Läänemaa söögikohad kimpus töötajate leidmisega, samas on ka kohti, kus soovijatest on järjekord.

Signe Matteus vahetas diplomaadikarjääri koolijuhiameti vastu

26 aastat maailma suurlinnades diplomaadiametit pidanud Signe Matteus tegi elus kannapöörde, kolis Tallinnast Martnasse Liivakülla ja juhib pisikest Noarootsi kooli.

Läänemaa teatrisuvi toob vaatajate ette klassikud

Kadarpiku külas kunstniku majamuuseumis taaselustub juulis Ants Laikmaa, Saueaugu teatritalu teeb kummarduse mullu suvel lahkunud näitlejale Aleksander Eelmaale.