Jälle reisile: lühikestest väljasõitudest pikkade puhkusteni

Kuna koroonaviiruse pandeemia on tasapisi vaibumas, tulevad tagasi ka reisid, mida paljud on igatsenud. Reisida saab kergesti nii siin kui ka välismaal. Olenevalt reisi tüübist on vaja valida ka sobiv kohver oma asjade pakkimiseks. Saabuv puhkusehooaeg sobib suurepäraselt kvaliteetse ja kauakestva reisikoti või kohvri ostuks.

Ainult ühest kohvrist piisab tänapäeval harva: erineda võib nii reiside pikkus kui ka asjade hulk, mida soovite kaasa võtta. Mõnikord piisab ainult juba olemasolevast käekotist, aga teinekord on vaja kohvrit registreeritud pagasisse, ning see peaks pikal reisil eriti kvaliteetne olema. Igal juhul vali kott või kohver, mis kaitseb suurepäraselt Sinu väärtuslikke isiklikke asju.

Oleme välja valinud mõned levinumad pagasitüübid ja kuumimad pakkumised – loe edasi ja vali reisile usaldusväärne abiline!

Lühikesed väljasõidud linnast välja

Nädalavahetus spaas, spontaanne reis mere äärde või siis väga soodsalt ostetud lennupilet kiireks linnapuhkuseks? Sel juhul piisab lihtsalt kohvrist, mis mahub kergesti auto pakiruumi ja mida saab ilma lisatasuta lennuki salongi võtta. Kui plaanid lennukiga reisida, tutvu kindlasti ka populaarseimate lennufirmade nõuetega käsipagasile. Väikest kotti või kohvrit on mugav kaasas kanda ning sinna mahub kõik vajalik – seega võime julgelt öelda, et selline ost läheb kindlasti asja ette.

Nädalane puhkus

Optimaalse pikkusega puhkusele läheb juba rohkem pagasit vaja, seega tasub soetada keskmise suurusega kohver, mis sobib ka suuremaks käsipagasiks. Sellesse mahuvad vähemalt paar lemmikkostüümi puhkuseks, ujumisriided, rannasussid, mugavad spordijalatsid ja elegantsed kingad. Kõige praktilisem variant on tumedates toonides kohver, mis ei määrdu nii kergesti ning on valmistatud eriti kergetest materjalidest, mis ei lisa pagasile kaalu. Vali kõvemast ja sünteetilisest kangast kohver, millelt saad mustuse või tolmu kergesti lapi ja veega maha pühkida.

Pikemad ja kaugemad reisid

Suurepärane uudis: üha lihtsam on jälle reisida kaugetesse riikidesse, veeta seal paar nädalat ja nautida seal nii laiska puhkust kui ka erinevaid vaatamisväärsusi. Suuremat pagasit vajavad nii need, kellele meeldib rannas lesida, kui ka need, kes soovivad võimalikult palju kohti läbi käia. Selleks sobivad kõige paremini registreeritud pagasi kohvrid, kuhu mahub kümneid kilogramme asju igaks elujuhtumiks. Reis kestab ju pikemat aega. Vali erksavärviline või mustriga kohver, et see lennujaama pagasilindil kergesti ära tunda. Mõelda tasub ka plast- või metallosadega kohvrile, et transporditavad esemed ei puruneks ega saaks muul viisil kahjustada.