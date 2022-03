Katarine Rosalie: epistel erioperatsioonist ja suurtest valedest

Armas rahvas! Kibedate sõnadega pean jälle teie poole pöörduma, te tõest ära pöördunud paharetid. Jälle olete lasknud endal suud ja silmad täis valetada! Olete unustanud oma kohuse seista hea eelkõige selle eest, mis toimub teie oma maal, ja jooksete kaasa selle uue ülemaailmse massihüsteeriaga, mis on üles köetud meie õige vaenlase poolt! Jah, te olete jälle langenud globalistide ning soroslaste valede võrku, kui usute, et Ukrainas võideldakse vabaduse eest!

Sest tegelikult on asjad üldse vastupidi. Õige on selles loos ainult niipalju, et tõepoolest käib suur ja otsustav lahing maailma heade ja halbade jõudude vahel, valguse ja pimeduse vahel, tõe ja vale vahel. Aga teie omas pimeduses ajate segi hea ja halva ning jooksete pea ees otse pimedusse.

