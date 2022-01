Lihulas tuleb erinevaid üritusi täis jalgpallinädal

Uue kooliveerandi teisel nädalal saab Lihula uues spordihoones näha väga palju jalgpalliüritusi, sest toimub Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi suur jalgpallinädal.

Võistlustulle astuvad klubi noored jalgpallurid, lisaks veel ka klubi naiskond.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond astub kodupubliku ette kahe kodumänguga Eesti rahvaliiga meistrivõistlustel. Detsembris oma esimese mängu rahvaliigas võitnud naiskond peab nelja päeva sees kodusaalis kaks kohtumist.

Kolmapäeval, 19. jaanuaril on vastaseks FC Business School. Pühapäeval 23.jaanuaril aga võetakse vastu Põhja-Tallinna JK Volta naiskond. Lõuna-Läänemaa JK naiskond koosneb klubis alustanud kahe erineva põlvkonna jalgpalluritest. Kokku on rahvaliiga naiskonnas hetkel 16 jalgpallurit.

Üle mitme aasta jätkuvad Lõuna-Läänemaa JK noorte saaliturniirid ka Lihulas. 27 aastat tagasi said noorte turniirid alguse Virtsu vanas spordihallis. Siis jätkusid need Lihula spordimajas. Noored on võistelnud ka Virtsu kooli spordihoones, Vatla spordihoones ja Kõmsi rahvamajas.

Huvitav on kindlasti ka see, et Lihula uue spordihoone ehituse ajal korraldas klubi kaks talve oma turniire Haapsalus, Wiedemanni spordihoones. Peamiseks mängupaigaks on aga olnud siiski Lihula endine spordimaja. Pikkade aastate jooksul on meie klubi noorteturniire külastanud üle 60 erineva Eesti jalgpalliklubi. Lapsi ja noori on meil mängimas käinud aastate jooksul kindlasti üle 2000.

Nüüd on vana Lihula spordimaja asemel kerkinud uus ja avar võimla. Ja taas, üle kahe aasta on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldamas kodust noorteturniiri. Sellist, kus võimalik soovi korral ka kahel väljakul lastega turniiri pidada.

Klubi noorteturniirid toimuvad meie jalgpallinädala laupäeval, 22. jaanuaril ja pühapäeval, 23. jaanuaril. Esimesel päeval toimuvad turniirid kahele vanuseastmele. Hommiuku poolikul võistlevad 2010/2011 aastatel sündinud lapsed. Peale lõunat aga saavad platsile 2012/2013 aastatel sündinud

jalgpallurid. Pühapäeval peale naiste Rahvaliiga mängu, alates kella 14.00-st täitub võimla aga kõige nooremate pallivõluritega. Võistlustulle astuvad 2014/2015 aastal sündinud poisid ja tüdrukud. Just nende lasteaia viimases rühmas ja esimest aastat koolis käivate laste turniir täitus korraldajatel imekiiresti.

Kokku astub igas vanusegrupis ülesse kaheksa võistkonda. Seega teeb nimetatud nädalavahetusel Lihulas kaasa kokku 24 võistkonda umbes 25 noore jalgpalluriga.Meie turniirid on alati olnud noortele rikkaliku auhinnalauaga. Lapsi aitavad tublid toetajad.

Kõigile jätkub mängurõõmu, medaleid ja võistkondadele karikaid. Lisaks esikolmkusse jõudnutele veel muid auhindu. Treenime ja ootame oma turniiri. Muidugi peame täitma kõiki praegusel hetkel nõutavaid piirangutereegleid.