Ekspert õpetab: kuidas nutitelefoniga ilutulestikust lummavaid fotosid jäädvustada?

Täna on see päev aastas, kus kogu sotsiaalmeedia on täis uduseid, liiga tumedaid või liiga heledaid pilte vana aasta ära saatmiseks taevasse lastud ilutulestikust. Kui soovid enda Instagrami voogu poetada märksa silmapaistvama uusaastapidustuste pildi, tasub meeles pidada paari olulist seadistust, mis oma telefonis enne pildi tegemist paika sättida.

„Telefoniga pildistamine ei erine kuigi palju suure ja kalli kaameraga foto tegemisest – võimalik on mängida fookuse, valguse ja ajaga, mis tähendab, et kui need kolm on kõik ideaalsed, siis on tulemiks foto, mille üle võib tõeliselt uhke olla,” lausus Elisa seadmete tootejuht Edgar Pahhomov. „Kuigi tänapäevased telefonikaamerad suudavad teha palju, siis ükski seade maagiat teha ei suuda. Kui seadistused on valed, ei tasu ka tippfotograafi väärilisi fotosid oodata.”

Sestap soovitab Pahhomov erilist tähelepanu pöörata käputäiele sätetele, millest igaüks panustab hea lõpptulemi saavutamisesse. „Isegi kui kõiki neist rakendada ei saa, siis juba ühe-kahe muudatuse tegemine teeb sinu foto märka paremaks, kui see, mille jäädvustas su kõrval seisev sõber.”

Kaamera ei saa taevast aru

Enamik inimesi kasutavad telefonikaamerat peamiselt automaatrežiimis, mis tähendab, et telefon üritab ise ka fookuse paika seada. Hästi valgustatud ruumis inimesest pildi tegemisel töötab see küll väga hästi, kuid kui suunad kaamera avara musta taeva poole, siis ei suuda telefon kuidagi välja arvutada, kuhu peaks fookuse seadma.

„Selle tagajärjeks on see, et kui vajutatud ühtäkki taevasse lennanud raketi peale pildistamisnupule, siis võib olla telefon fookuse seadnud hoopis väga lähedale ja kõik kaugemal olev on udune,” selgitas Pahhomov.

Seda probleemi on aga lihtne vältida kasutades automaatfookuse asemel manuaalfookust ning seades selle nii kaugele kui võimalik – fotograafiakeeles lõpmatusse. Enamike Androidiga telefonide puhul tuleb selleks sisse lülitada pro-režiim ja valida fookussätete alt lõpmatus või määrata fookuspunkt näpuga ekraanil.

Apple’i iPhone’ide omanikud peavad fookuspunkti määramiseks näppu paar sekundit ekraanil sobivas kohas hoidma ja seejärel lukustab seade fookuse just selle punkti peale.

„Nii võid kindel olla, et sadade meetrite kaugusel olev värviline plahvatus näeb pildil kena ja terav välja,” ütles Pahhomov.

Valguse võlud ja valud

Selleks, et mistahes fotot jäädvustada, tunnetab telefonikaamera sensor valgust ja tõlgib selle tarkvara abil inimesele mõistetavaks pildiks. Kui valgust on liialt vähe või liialt palju, siis on ka foto ise vastavalt liialt tume või liialt ere.

„Sarnaselt fookusele üritab telefon automaatrežiimis igal hetkel valgustundlikkust muuta,” sõnas Pahhomov. „Kui alguses on kõik pime, siis keerab telefon tundlikkuse üles ehk üritab võimalikult palju valgust jäädvustada. Kui ühtäkki lendab taevasse ere ja särav rakett, ei jõua telefon piisavalt kiirelt reageerida ning tulemuseks on kas ülevalgustatud foto, või jääb foto üldse jäädvustamata, kuna telefon hakkas sätteid muutma.”

Ka selle probleemi lahendamiseks tasuks jätta automaatrežiim ning sätted manuaalselt paika seada. Harilikult saab heleduse määrata vajutades ekraanil fookuspunkti määramiseks ning siis sõrme üles- või allapoole liigutades. Niisamuti võivad vajalikud sätted olla peidetud pro-menüüde alla.

„Osade telefonide öörežiimid on samuti üsna nutikad – nad jäädvustavad toimuvat pikema aja vältel ning mõnikord salvestatakse ka mitu erinevat fotot. Sel viisil on võimalik väikese järeletöötluse abil üsnagi kiirelt foto silmale meeldivaks muuta,” ütles Pahhomov.

Kui soovid minna veelgi põhjalikumaks, siis lubavad osad telefonid muuta ka ISO-sätteid. Ilutulestikust parima võimaliku pildi saamiseks tuleks see liigutada üsnagi madalale.

„Ja muidugi on ülioluline ka see, et välk oleks välja lülitatud. Tervet taevast väike lambike ära valgustada ei suuda ning pigem rikub see foto ära,” lisas Pahhomov.

Proovi midagi teistsugust

Kui tunned, et tavaline foto on veidi igav, siis saab tänapäevaseid telefone kasutada ka märksa efektsemate tulemuste saavutamiseks. Pahhomov soovitab kaaluda long-exposure kaadrite jäädvustamist, timelapse videoid ning ka iPhone’i live-fotodega mängimist.

„Mitmed telefonid lubavad jäädvustada long-exposure fotosid, kus ühe pildi peal on mitme sekundi jagu tegevust. Need ei ole küll teravad ja selged, aga pakuvad hoopis midagi teistsugust kui tavaline foto,” selgitas ta. „Selle pildirežiimi valiku leiad üles kaamera sätetest ning iPhone’ide puhul saad galeriis avada varem jäädvustatud live-foto ning selle ühe klikiga long-exposure fotoks muuta.”

Niisamuti pakuvad mitmed tänased telefonid võimalust jäädvustada time-lapse videoid, kus saab näiteks 15 minuti jagu ilutulestikku mahutada paarikümne sekundi pikkuse klipi sisse. “Selle tulemuseks on tore ja ilus ülevaade kõigest, mida sa ise vana aastat ära saates näha said.”

Pahhomov soovitab katsetada ka lainurgaga pildistamist, kui telefon seda võimalust pakub.

Mine ja proovi

Pahhomov rõhutas, et iga telefon ja iga olukord on erinevad, mis tähendab, et parima pildi saamiseks tasub veidi harjutada. Näiteks soovitab ta minna õue juba tunnike enne südaöö saabumist, kuna keegi laseb sel ajal juba kindlasti rakette.

„Nii saad kindlaks teha, et oled kõik sätted kenasti paika saanud ning kui suurem saluut hakkab, saad südamerahuga kõik pildid ära teha, mida vähegi soovid,” sõnas ta. „Kui leiad kuskil ka kolmjala, et telefon ära stabiliseerida, siis on lõpptulemus veelgi parem.“

„Kõige lõpuks pea aga meeles, et ilutulestik on eelkõige nautimiseks. Kui paar asjaliku fotot käes, siis pane telefon ära ja naudi uue aasta esimesi hetki,” ütles Pahhomov.