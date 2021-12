Kuidas tõlkebüroolt tõlkeid soodsama hinnaga saada?

Nagu paljudes teistes valdkondades, pakuvad tõlkebürood sageli allahindlusi. Aga millest need tulenevad ja kuidas neist osa saada? Sellele heidabki tõlkebüroo Eiffel järgnevas artiklis valgust.

Asume koha asja kallale – järgnevalt on välja toodud seitse faktorit, mis tõlkebüroo poolt soodushindade pakkumist mõjutavad.

Keelekombinatsioon

Tõlkehinnad varieeruvad sõltuvalt saadaolevate tõlkjate arvust ja ka tekstide keerukusest.

Tõlge levinud keelekombinatsioonis (olgu näitena toodud inglise-eesti) on odavam kui haruldasemas keelekombinatsioonis (näiteks eesti-jaapani). Põhjus on lihtne – tõenäoliselt on viimasena mainitud keelesuunal tõlke teostamiseks saadaval lihtsalt kordades vähem sihtkeelt ehk jaapani keelt emakeelena kõnelevaid ning eesti keelt põhjalikult mõistvaid tõlkijaid.

Töö maht

Mida lühem tekst, seda vähem kulub selle tõlkimiseks aega.

See kõlab küll klišeena, kuid projekti kogumaksumus on proportsionaalne tõlke teostamiseks kulutatud ajaga. Enne tõlkimise kavandamist kasutatakse täpse sõnade arvu määramiseks eri meetodeid ja vahendeid (OCR, CAT tööriistad jne). Tõlketööriista analüüs arvutab seejuures korduste jmt jaoks soodushinna, alandandes seeläbi ka projekti kogumaksumust. Seega ei pruugi ka pikema teksti tõlkimine lühikese teksti tõlkimisest teinekord palju rohkem maksta – seda näiteks juhul, kui tõlkebüroo arvestab failis olevaid korduseid soodushinnaga ja kordused moodustavad suurem osa tõlkimist vajavast failist.

Tõlgitava teksti valdkond

Keerukas või tehniline sisu, näiteks elektroonikavidina kasutusjuhend või tööleping, nõuab kõrgetasemeliste teadmistega professionaalset tõlkijat. Spetsialisti, kes valdab suurepäraselt vastava valdkonna mõisteid, on antud juhul kvaliteetse tõlke saavutamiseks hädavajalik. Sellistele tõlkijatele makstakse aga ka kõrgemat tasu võrreldes n.ö üldiste ja lihtsamate tekstide tõlkijaga. Seega maksab näiteks kindlustuslepingu tõlkimine rohkem kui lihtsa e-kirjavahetuse tõlge.

Ajaline ressurss

Mida vähem aega tõlke teostamiseks on, seda rohkem on vaja töö õigeaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks pingutada. Seda nii tõlkijatel kui ka projektijuhtidel. Seega võivad prioriteetsed tõlked maksta rohkem kui n.ö tavalise graafiku järgi valmivad projektid. Samuti võivad tõlke hinda mõjutada korduvad tõlked – seega võib ühes ja samas valdkonnas korduv tõlkeprojekt tähendada kliendile soodsamaid tingimusi. Pikem tähtaeg annab tööga seotud meeskonnale rohkem võimalusi oma tegevuste optimeerimiseks ja seeläbi ka soodsamaks hinnaks.

Mitmekeelsed projektid

Kui tellid ühes ja samas projektis tõlke mitmesse eri keelde, annavad tõlkebürood sageli (lisa)allahindlust. Põhjus seisneb selles, et mitmesse keelde tõlkimisel on projekti tõlkemaht suurem, võimaldades tõlkebürool sulle seega mahusoodustust pakkuda. Samas pole vahet, kas sihtkeeled on sarnased. Loeb see, kui mitmekordseks tõlgitav maht kasvab.

Püsikliendid võidavad

Mida sagedamini tellid, seda paremat hinda saad. Lihtne. Asi on selles, et regulaarsel tellimisel võtab tõlkebüroo sinu projekti jaoks kasutusele tõlkeabiprogrammid (tõlkemälu ja terminisõnastikud). Need aga võimaldavad tuvastada sarnasusi varasemate analoogsete tõlgetega ja sulle ka soodsamat hinda pakkuda.

Pikaajaline koostöö üks parimaid viise tõlkebüroo käest püsivalt hea hinnaga tõlketeenuse saamiseks.

Allahindlus praagi või hilinemise eest

See on nii tellija kui ka tõlkebüroo jaoks kõige vähem meeldiv variant. Sellele vaatamata peaks kliendi rahulolematusel ehk kehva tööga reeglina kaasnema ka hinnasoodustus. Tõlkebürood teevad mõistagi kõik endast oleneva, et kehva töö või hilinemise eest ei peaks hinnasoodustust pakkuma. Pigem on nende soov soodsama hinnaga väärtustada püsivat kliendisuhet.

Kuigi sarnast kvaliteeti pakkuvatel Eesti tõlkebüroodel on tõlkimise hinnatase suuresti sama või ligilähedane, on allahindlusi või madalamaid hindu võimalik väga lihtsalt pakkuda. Selleks peaks kliendi ja tõlkebüroo vahel lihtsalt valitsema kindel ja usaldusel põhinev suhe.