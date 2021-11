Läänemaal kütiti vägev põdrapull

Eelmisel nädalal küttis Haapsalu jahiseltsi jahimees Kert Merisalu uhkete sarvedega põdrapulli. Merisalu oli otsustanud sel põdrajahihooajal pühendudagi jahile ja võtnud selle tarbeks isegi puhkuse. Igal hommikul ja õhtul läks ta varistusjahti ning 9. novembri hommikul sai tema pühendumus tasutud. Esmaste hinnangute järgi oli Merisalu kütitud põder kindlasti üle kümne aasta vana.

„Soovisin talle õnne ja ütlesin, et see on jahimehe pensionifond – kui selline trofee on olemas, ei pea enam sarvede pärast metsa minema,” ütles Läänemaa jahindusklubi esimees Endrik Raun.

Põdrapullile võib varitsus-, hiilimis- ja peibutusjahti pidada 15. septembrist 15. detsembrini. Jahimehed peavad sel jahihooajal vastavalt nõukogudes kokkulepitule küttima 5063 põtra, sellest Läänemaal 380 looma. „Kahtlane on, kas meil õnnestub seda plaani täita, põtru on Läänemaal vähe,” nentis Raun.