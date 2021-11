Viirelaiu ja Virtsu vahel päästeti kolm paadiga ümber läinud kalameest

Täna pärastlõunal juhtus Viirelaiu ja Virtsu vahel õnnelik õnnetus, kui paadiga ümber läinud kolm kalameest päästeti tänu kaldal viibinutele. Merel hätta sattunute elu õnnestus päästa tänu päästevesti kandmisele ja telefoni merele kaasa võtmisele.

Kell 16.19 teatati merevalvekeskusele, et Viirelaiu ja Virtsu vahel on läinud kummuli paat kolme kalamehega. Merevalvekeskus andis häire PPA helikopterile ja laevale Valve, parvlaevadele Piret ja Regula ning Muhu ja Virtsu vabatahtlikele merepäästjatele.

Kaldast umbes paarisaja meetri kaugusel olnud meeste appihüüdeid kuulis Viirelaiul viibinud inimene ja saarelt läks neile appi kaater. Alajahtunud mehed, neist üks teadvusta, leiti üles ja toimetati Viirelaiule ning sealt edasi Virtsu. Kolmas mees tuli teadvusele ning kiirabi viis veidi pärast kella 17 kõik kannatanud tervisekontrolliks Pärnu haiglasse.

„See sündmus on heaks näiteks, kuidas merel hätta sattunule on valmis kiirelt appi tulema väga palju ressurssi, kuid et kohale jõudes oleks veel üldse kellelegi abi osutada, tuleb enne merele minekut teha palju ettevalmistusi. Merele minnes tuleb kanda korralikult kinnitatud päästevesti ning võtta kaasa veekindlalt pakendatud telefon, millega häda korral abi kutsuda. Võib kindlalt väita, et vestide ja mobiiltelefoni olemasolu päästis täna hätta sattunute elu,“ ütles politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Ivo Utsar.

Mida peab teadma enne merele minekut: