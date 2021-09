Milliseid töid aitab lahendada survepesu?

Üks olulisemaid töid, mida survepesu abil teha on fassaadipesu. Selleks, et hoida oma vara head välimust, tasub tellida survepesu maja fassaadile ja teistele kivipindadele. Samuti aitab survepesu ootamatute tööde korral nagu näiteks grafiti eemaldamine. Selgitame lähemalt, mida need tööd sisaldavad ning miks tasub need usaldada professionaalse koristusfirma kätte.

Fassaadipesu olulisus

Puhas fassaad on ühelt poolt esteetiline, kuid tagab ka pindade oluliselt pikema säilivuse. Üldjuhul tekib vajadus fassaadipesu järele siis, kui maja pindadele on tekkinud vetikatest ja seenelistest tingitud hallid ja rohelised laigud, mille puhastamine on keeruline. Peale pesu tuleb kindlasti pindadele teostada kaitsetöötlus, et mustus ei saaks uuesti nii kergelt tekkida. Tasub meeles pidada ka seda, et mida tumedam on fassaad, seda paremini paistab sealt välja mustus ja tolm. Seetõttu soovitame tumedat fassaadi puhastada tihedamalt kui heledat fassaadi. Samuti saab fassaadipesu teostada eeltööna, enne fassaadide värvimist ja puhastamist. Mitte kõiki fassaade ei saa puhastada samade võtetega – kivi-, betoon-, metall-, puit- ja plastikfassaadid vajad kõik erinevat lähenemist ning teadmiseid.

Millal fassaadipesu ette võtta?

Soovitame fassaadipesu ette võtta iga 4-5 aasta tagant. Ajaliselt on kõige parem töö teostada kas kevadel või sügisel – õhutemperatuur võiks olla vähemalt +5° ­C. Kevadel tasub fassaadipesu teostada peale linnatänavate ja hoone territooriumi suurpuhastust.

Grafiti eemaldamine survepesuga

Kui oled kunagi sellega kokku puutunud, siis tead hästi, et grafiti eemaldamine on paras peavalu. Keeruliseks teeb töö just asjaolu, et grafiti võib olla tehtud väga erinevatele pindadele, mille väljanägemist on vaja säilitada. Grafiti eemaldamiseks tuleb kasutada kuumavee survepesu ning spetsiaalseid pesuvahendeid, mis võtavad arvesse nii aluspinna materjali kui ka grafiti teostamisel kasutatud värve. Samuti on võimalik tellida täislahendus, mis hõlmab grafiti puhastust, fassaadipesu, krohviparandusi ning värvimistöid – kõik selleks, et taastada pinna algne välimus ühe korraga. Lõppviimistluse annab grafiti vastane vahatamine ning püsikaitse veel värvimata pindadele spetsiaalse grafitivastase värviga, et pinda veelgi rohkem kaitsta.

Miks tellida survepesu professionaalselt koristusfirmalt?

Igaühel on võimalik survepesur koju muretseda ning lihtsamate tööde puhul ei ole oluline varasem kogemus või teadmised. Näiteks saab täiesti edukalt ise survepesurit kasutada sõidukite, väligrilli, aiamööbli, porivaiba, prügikasti jms esemete pesu puhul. Küll aga fassaadi, põrandate pesu ja grafiti eemaldamise puhul on vajalikud eelnev kogemus, teadmised ja professionaalsed puhastusvahendid ning seadmed. Kõike seda saabki koristusfirma sulle pakkuda. Meie SPS Grupis oleme teostanud fassaadipesu üle 15 aasta, mille vältel oleme puhastanud tuhandeid ruutmeetreid fassaade ning teame täpselt, millised on kliendi ootused tööle ning kuidas parimat tulemust tagada. Nii saad kindel olla, et puhastusprotsess ei kahjusta sinu hoone fassaadi või muid pindu ning töö on tehtud korralikult.