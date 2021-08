Politsei tuvastas veerandsada autojuhti, kes roolis kõrvaliste asjadega tegelesid

Politsei pööras lõppenud nädalal suuremat tähelepanu kõrvaltegevustele, millega autojuhid roolis olles tegelesid. Tabati 24 rikkujat.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul on autojuhtide peamine kõrvaline tegevus roolis oli mobiiltelefoniga rääkimine. „Politsei paneb autojuhtide südamele, et igasugune kõrvaltegevus autoroolis hajutab juhi tähelepanu ja nii kasvab oht sattuda liiklusõnnetusse,” ütles Palmits. Ta lisas, et juhul, kui roolis olles on mingil põhjusel ilmtingimata vaja telefoniga rääkida, tuleb selleks kasutada käed-vaba süsteemi. „Süsteemi puudumisel tuleks kõne vastu võtmiseks autojuhil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks pöörata kõrvalteele või peatuda selleks lubatud kohas,” ütles Palmits.

Eelmisel nädalal alustati 51 väärteomenetlustm, neist 47 korral oli tegu liiklusalaste rikkumistega. Ühel juhul oli autojuht istunud rooli peale alkoholi tarvitamist ja 12 juhti ületasid sõiduki piirkiirust. “Ühel korral oli kiiruseületajaks ka esmaste juhilubadega autojuht,” ütles Palmits.