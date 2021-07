Juulis läheb aega teenima 37 läänlast

Tuleva nädala alguses läheb Läänemaalt ajateenistusse 33 noormeest ja neli neidu. Üle Eesti läheb ajateenistusse ligi 2000 noort, lisaks kutsealustele ka 49 naist.

Läänemaa noored teenivad enamasti aega toetuse väejuhatuses, mis sel aastal Ämarist Paldiskisse kolis.

Teenistusse asuvad noored on üldjuhul keskharidusega. Omal algatusel alustab seekord teenistust 61 protsenti kutsututest. „Hea meel on tõdeda, et järjest populaarsem on klassidena ajateenistusse asumine. Kui eelmisel aastal alustas koos teenistust 17 klassi, siis nüüd lausa 27,” ütles kaitseressursside ameti peadirektor Marlen Piskunov.

Juulikuiste ajateenijate tulevane sõjaväeline ametikoht üksuses eeldab 11kuulist väljaõpet ja nendest koolitatakse tulevased ülemad, erialaspetsialistid ja autojuhid. Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas. Järgmine kutsumine on 18.–19. oktoobril.