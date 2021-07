Haapsalu jahid võitsid Muhu väina regati Pärnu-Ruhnu etapi

Haapsalu jaht Matilda 4 võitis ORC I grupis, jaht Black Bird ORC IV grupis ja Vaiko Vooremaa juhitud jaht W-Lind Folkbootide klassis Muhu väina regati Pärnu-Ruhnu etapi.

Esmaspäeva, 12. juuli hommik Pärnus tervitas purjetajaid juba harjumuspärase suvesoojuse, kuid napi tuulega. Plaan läbida ca 50-miiline Tactical Foodpack etapp, jõudes õhtuks Ruhnu, tundus kahtlane, kuid pärastlõunal hakkas tuul tõusma ja eespurjede paisudes ning kiiruste kasvades jõudsid esimesed jahid Ruhnu poole kaheksa paiku ja viimased enne keskööd. Matilda 4, Sugar, Pinta, Black Bird ja W-Lind olid gruppide kaupa Pärnu-Ruhnu etapi võitjad.

Hommikune tuulevaikus lükkas kella kümneks planeeritud stardi tunni võrra edasi seniks, kuni Ruhnu suunas liikuma asunud regati laevastik jõudis ära oodata tuule tugevnemise ja peavõistlusjuht Jüri Sõber sai 115 jahti teele saata. Kõikidel ORC gruppidel tuli paremasse pardasse jätta Sorgu lõunapoi ning Folkboodid said valida Ruhnu jõudmiseks vaba raja.

ORC I grupis kuulus etapivõit jahtklubi Dago lipu all sõitvale Haapsalu jahile Matilda 4, mille roolis taanlane Joachim Aschenbrenner ning taktikuks Juss Ojala. Sõiduajaga seitse tundi 32 minutit ja 48 sekundit, finišeeris Matilda 4 kell 19:32 ja edestas teiseks tulnud Credit24 Sailing tiimi meeskonda Eero Panki juhtimisel Kalevi jahtklubist ühe minuti ja kümne sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja jaht Berta Hando Sutteriga roolis Kalevi jahtklubist, kes oli samas ka selle grupi parim jaht Cruiserite arvestuses, kaotust võitjale kaks minutit ja 53 sekundit.

Matilda 4 roolimees Joachim Aschenbrenneri sõnul olid esimesed neli tundi väga keerulised. „Me tegime väga hea stardi, olime üsna heal positsioonil esimeses vastutuulemärgis ja siis kõik muutus. Jäime konkurentidest maha, kuid suutsime pikal pooltuuleotsal kuni Ruhnuni välja oma kaotuse kenasti tagasi sõita. Ma olen väga rahul meie strateegia, tiimitöö ja paadi kiirusega. Meeskond võitles iga sekundi eest ja see tõi ka tulemuse. Ilmaolud sarnanevad ka siin Eestis viimasel ajal Vahemere omadele ja tänane 10-sõlmene tuul, päikesepaiste ja 25 kraadi sooja ei erine palju sealsest. Muhu Väina regati pikad etapid aitavad meil väga hästi testida jahti ja trimmida meeskonnatööd eesootavaks Alexela ORC MMiks augustikuus Tallinnas,“ lausus rahulolevalt Aschenbrenner. Matilda 4 on ka hetkeliider ORC I grupis.

ORC IV grupis tegi parima tulemuse Tarmo Polli juhtimisel jaht Black Bird Haapsalu jahtklubist, kellel kulus sõidule aega üheksa ja pool tundi. Soolosõitjana purjetav Ülar Mark jahil Elukas Kalevi jahtklubist sõitis välja teise tulemuse, arvestatud ajas kaotust võitjale veidi üle kolme minuti. Kolmanda koha sai Toila jahtklubi lipu all purjetav Julechka Joel Kõivuga roolis, vahe teise kohaga vaid kaks sekundit. Eilse etapi võitja Black Bird on koondkokkuvõttes juhtimas ORC IV grupis.

Folkbootide klassis, kes sõidavad klassisõitu ja kelle jaoks A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt on Eesti meistrivõistlusteks, finišeeris esimesena kella poole kümne paiku õhtul Vaiko Vooremaaga roolis jaht W-Lind, olles ka liider kahe etapi järel. Kolm ja pool minutit hiljem finišeeris Muinasjutukuningas, mille roolis Vaiko Vooremaa poeg Argo Vooremaa. Kolmandana lõpetas esimese etapi võitnud Mikk Köösel jahil Jonna. Kõik meeskonnad on Kalevi jahtklubist.

ORC II grupis jätkas eile võidulainel jaht Sugar Marjaliisa Umbiga roolis Pärnu jahtklubist. Teise aja sõitis välja Amserv Toyota ST Margus Zuravljovi juhtimisel Kalevi jahtklubist, kaotust võitjale veidi üle nelja minuti. Aivar Tuulbergi meeskonnale jahil Katariina II Pärnu jahtklubist kuulub Pärnu-Ruhnu etapi kolmas koht. Selle grupi liider on pärast kaht toimunud etappi jaht Sugar.

Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Pinta, mille roolis Guido Grass, oli suveräänne võitja ORC III grupis, edestades teise koha saanud jahti Calena Rauno Pielbergi juhtimisel Jahklubist Dago kaheksa ja poole minutiga. Venemaalt St Peterburgist tulnud jaht Kvartet Vasilii Alekseevi meeskonnaga platseerus kolmandale kohale, poolteist minutit kaotust teisele kohale. ORC III grupis on hetkeliider Pinta Kvarteti ees.

Kaheksateistkümnendat korda Muhu Väina regatil võistlev jahi Kvartet kapten Vasilii Alekseev: „Meil oli raske start, kuid siiski õnnestus meil konkurentidest lahti rebida ja edasi probleeme ei olnud. Meie suurim konkurent täna on kindlasti Pinta ja saab näha, kas sõitsime piisava edu sisse, et neid võita või ei. Sõit oli algul nõrga tuulega pisut närviline, kuid siis tuule tugevnedes muutus see ka stabiilseks ja edasi oli oluline vaid kiirus, kiirus ja veelkord kiirus.“

Kuna eilne päev lõppes liiga hilja, on suuremad autasustamised – nii eilse Tactical Foodpack Pärnu-Ruhnu etapi kui ka tänase Loodus Invest etapi parimate autasustamised – Ruhnu sadamas täna. Täna alustasid jahid võistlust mitmete ebaõnnestunud stardikatsete järel pärast keskpäeva, sõites ümber Ruhnu saare ca 16-miili.

Regati tänane pidu toimub nüüd juba ametlikult valgel rannaliival. Kokku on veetud toitlustajad erinevatele maitsetele, ürgne indiaanisaun, soomesaun. Peeneid kokteile pakuvad kohalikud inglid kesapõllult ning parimaid biite loobib „Dj Ruhnu banaanisööja“. Peale loojangut astuvad üles võimsad tulevõlurid, kes leekidega kirgi kütavad ning tantsule hoogu veelgi juurde annavad.