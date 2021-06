 Palivere miilijooksul osales üle saja jooksusõbra

Tänavu osales Palivere miilijooksul 106 sportlast üle Eesti, nende hulgas nii Eesti kui ka Läänemaa tipud. Kõige kiiremini läbis 1,61 kilomeetrit Kevin Jõesoo, kelle ajaks oli 5:22,9.

Teisele kohale jooksis end Lauri Tanner ajaga 5:24,3 ja kolmandale kohale Argo Jõesoo ajaga 5:31,3.

Palivere spordiklubi, kes pika traditsiooniga üritust korraldab, on 1,61 kilomeetrise jooksutrassi väga hoolikalt maha joonistanud. Murdmaajooksule kohaselt on jooksjatel vaja distantsil oskuslikult oma jõuvarusid erinevate tõusude ja laskumiste vahel jagada. Eriti heaks kooliks on see noortele spordilastele, kes saavad just sellisest mitmekesisest jooksumaast väga hea kooli. „Jooksutrass on 26 aastat olnud sama. Väga huvitav rada on,” ütles Palivere miilijooksu peakorradaja Väino Munskind.

Munskind selgitas noortele sportlastele distantsi erinevaid iseärasusi ja endise väga heal tasemel jooksjana õpetas jõuvarusid õigesti kasutama. Nagu sellest oleks veel vähe, abistas meie noori jooksjaid distantsil veel teinegi Palivere spordihing, Euroopa parim veteranorienteeruja Juhan Lukk. Ta läbis kogu distansti väikeste jooksjate kõrval, kuigi endal avatud stardiga võistlus juba läbitud.

Just sellised detailid loovad jooksuvõistlusest ja üldse spordivõistlusest suure spordiürituse. Kui korraldaja näitab, kes on spordivõistlusel kõige tähtsam – ikka sportlane.

korda toimunud miilijooksul on rida traditsioone, kus taas sportlasi meele peetakse.

Kui jooksja on miilijooksul osalenud 10 korda, saab ta autasuks jooksjakuju. Kui jooksuarve on aga kogunenud 15 pälvib ta hõbetaldriku. Kui aga jookse kaukas juba 20, siis pärjatakse sportlane kuldtaldrikuga. Sellel aastal pälvis selle Läänemaa jooksu ja suusasangar Tarvi Viik. Temale oli 2021 aasta miilijooks 20. järjestikune jooks.

Igal jooksul autasustatakse ka kiireima ajaga nais ja meesjooksjat vastava graveeringuga taldrikuga. Sellel aastal oli selleks Eesti noortekoondislane Kevin Jõesoo. Meie oma mees Lauri Tanner jäi maha vaid sekundiga.

Palivere miilijooksu rajarekord kuulub Nõva jooksja Urmet Uusoru nimele, kes 1998. aastal läbis jooksuraja 4.48-ga. Naistest on kiireim olnud 1997. aastal Katrin Heinsaar, kelle ajaks on 6.10.

Kokku peetakse arvestust 20 erinevas vanusegrupis. Näiteks võistlevad omavahel kuni 6-aastased, siis 7-8 aastased, 9-10 aastased. See, et laps võistleb omavanustega on väga tähtis. Täsikasvanute arvestuses saab juba mõõtu võtta kümne aastase vahega. 19-29, 30-39 aastat jne. Kõige vanem vanusegrupp on aga 50+ vanustele. „Kuna jooksuhuvi on suur ka kõrges vanuses, teeme ilmselt tulevikus ühe vanbusegrupi ülespoole juurde,” ütles Munskind.

Kõikide vanusegruppide kolme parimat autasustatakse medalitega. Igale jooksjale kuulub Palivere Miilijooksu Diplom, kus on kujutatud Eesti kõigi aegade parimat pikamaajooksjat Hubert Pärnakivi. Lisaks toimub loosimine, kus osalevad kõik jooksust osavõtjad

Palivere Miilijooks toimus esmakordselt 1995 aastal ja osa võttis sellest 42 jooksusõpra. Igal aastal osavõtjaskond tõusis ja rekordilised 159 sportlast jooksid Palivere männimetsas 2014 aastal.