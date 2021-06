Koduaed jaaniõhtuks pidurüüsse

Jaaniõhtu emotsiooni loovad ennekõike toredad inimesed ja hea toit, aga selle kõrval on tähtis koht ka aiakujundusel ja stiilsel lauakattel. Nõuandeid jagab K-rauta sisekujunduse projektijuht Egle Veskimäe.



Loo hubane õhustik

Isegi kui õhtu keskmes on lõke ja toit, võiks alustada aiapeo atmosfääri loomist ümbritsevast. Seejuures tasub mõelda omanäolistele sisustuselementidele, mis sobituvad aia ja jaaniõhtu iseloomuga. Hubast ja isikupärast õhustikku saab luua vana ja uut kombineerides ning eri stiile kokku sobitades. Igale aiale lisavad romantilist hõngu võrk- ja istekiiged ning peidetud päikesetoimel lambikesed, mis pimedas endast märku annavad.



Kata pidulik peolaud

Ka tavalisest grilliõhtust saab eriline, kui pererahvas katab kauni laua. See on peo keskpunkt, vajadusel võib ka mitu erinevas stiilis ja kõrgusega lauda kokku sobitada, eklektika on praegu moes. Kõige lihtsam viis pidulikkuse loomiseks on katta laud kauni linaga. Suvepeo laudlina ei pea olema klassikaliselt valge, see võib olla ka romantiliselt lilleline või moodsalt mündi- või sidrunitooni. Loomulikult kuuluvad peo juurde päris lauanõud ning klaasist jooginõud.



Kasuta serveerimiseks kaste, korve ja lillepotte

Toidu serveerimiseks ja maitsetaimede eksponeerimiseks võib kasutada eri suurusest puidust kaste ja korve. Joogid võib serveerida suurde plekist jäävanni, kahvlid-lusikad-salvrätikud panna savist lillepottidesse või kasvõi pisikesse kastekannu.



Laena sisustuselemente toast

Peo ajaks võib laenata mööblit ja sisustuselemente ka toast. Kui külalisi on rohkelt, võib tuua toast juurde toole, laenata lastetoast pehmeid kott-toole või meisterdada ise lihtsa pingi, mille saab katta istumispatjadega. Üllatavalt palju annab õuesisustusele juurde päris vaip – ilmastikukindel kudum, punutis või klassikaline kaltsuvaip.



Loo tekstiilidega kodusust ja soojust

Selleks, et külalistel oleks soe ja mugav pika õhtu vältel, pane toolidele dekoratiivsed erinevas suuruses padjad ja pleedid. Suvepeo tekstiilid võivad olla erinevates värvitoonides ega pea perfektselt kokku sobima.



Lilled lauale

Kindlasti ei tohi suvepeolt puududa lilled ja rohelus. Kui aed pakub seda parasjagu ise, piisab ühest suurest või mitmest väiksemast kimbust lõikelilledest laual. Samas on võimalik kohtumispaiga efektsust tublisti rõhutada kui see ehtida erinevate lillede ja maitsetaimepottidega. Aiaõhustikku sobivad värvilised lillepotid, kastekannud, maitseainepurgid, plekist ämbrid, punutised.



Öine tulemeri

Jaaniööl läheb küll pimedaks hilja, aga kuna magama minnakse vastu hommikut, tasub siiski mõelda ka pimeda aja valgustusele. Aia võib ehtida valguskettide ja valguspallidega, aga romantilist meeleolu aitavad tekitada ka aeda peidetud päikesetoimel lambikesed, mis pimedas endast märku annavad. Küünlaid võib paigutada aiamurule erinevatesse klaaspurkidesse või jõululaternatesse. Teeküünlaid võib riputada ka väikeste purgikestega viljapuude okstele, riputuskonksu saab valmistada tavalisest traadist, küll on tähtis jälgida tuleohutus oleks tagatud.