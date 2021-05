Info Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise

teema­planeeringu avalikustamise tulemuste kohta

Vormsi vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu (Teemaplaneering) avalikustamise tulemustest.

Vormsi vallavolikogu algatas 30.4.2012 otsusega nr 9 Teemaplaneeringu ja KSH 28.5.2012 otsusega nr 24. Vormsi vallavolikogu võttis 25.5.2020 otsusega nr 6 Teemaplaneeringu vastu ja suunas avalikustamisele.

Teemaplaneering käsitleb kogu Vormsi valla territooriumi (u 95 km²) ning määrab selle pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid. Teemaplaneeringuga luuakse üldplaneeringule uus maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav materjal. Maakasutus ja ehitustingimuste täpsustamise eesmärk on säilitada Vormsi omanäolisus ja väärtuslikud miljööalad, vältida ehitamist põllu- ja metsamaale ning lahendada ka ebasoovitav väga väikeste, alla 20 m² ehitiste ehitamine aladele, kus on üheselt mõistetav, et ehitustegevus ei ole lubatud. Volikogu eesmärk on luua kõigile arusaadav lahendus, millega suudab vald oma väärtuslikku maastikku paremini kaitsta ja järeltulevatele põlvedele säilitada.

Teemaplaneeringu lahendused sobituvad üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ toodud üldprintsiipidega elukeskkonna kvaliteedi, toimepiirkondade ja transpordi arenguks. Teemaplaneering on kooskõlas kehtiva Lääne maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringuga kavandatu ei too eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, sh ei ole oodata riigipiiriülese mõju ega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva negatiivse mõju esinemist.

Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalikustamine toimus kaks korda. Peale esimest avalikustamist arvesse võetud ettepanekud muutsid 25.5.2020 vastu võetud teemaplaneeringu põhilahendust (ehitustingimuste planeerimise aluspõhimõtteid).

Teise avalikustamise jooksul esitasid kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid 15 isikut. Ettepanekute tegijad olid riigiametid, ministeeriumid, eraisikud ja kodanike ühendused. Mitmed ettepanekud olid korduvad ja puudutasid ettepanekuid, mida Vormsi vallavalitsus esimesel avalikustamisel ei võtnud arvesse. Vormsi vallavalitsus nõustus mõne ettepanekuga ja selgitas enamikul juhtudel pikemalt asjaolusid, mille tõttu tehtud ettepanekut arvesse ei võeta.

Arvesse ei võetud ettepanekuid, mis olid tehtud teiste maaomanike maa-alade reserveerimise kohta. Samuti ei arvestatud ettepanekuid, mis läksid vastuollu tegelike andmetega (nt olemasolevast ehitisest või kaitsealuste liikide paiknemisest lähtuvad kitsendused). Vormsi vallavalitsus ei arvestanud ettepanekuid, millega sooviti Teemaplaneeringus määrata kehtivate õigusaktidega võrreldes rangemaid kitsendusi või juba lubatud ehitusalade muutmist.

Arutelul osales 13 osalejat kohapeal ja vähemalt üks osaleja interneti vahendusel. Arutelul esitas Vormsi vallavalitsus koos planeeringu koostamise konsultandiga seisukohad laekunud arvamustele ja ettepanekutele. Teemaplaneeringut täiendati nende laekunud arvamuste ja ettepanekute alusel, mida Vormsi vallavalitsus võttis arvesse.

Teemaplaneering on läbinud veekogu ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse ja keskkonnaamet on andnud täiendavalt looduskaitseseaduse kohase nõusoleku planeeringu kehtestamiseks.

Teemaplaneeringu materjalidega on tervikuna võimalik tutvuda Vormsi valla veebilehel (www.vormsi.ee Teemaplaneeringu alaleht). Teemaplaneeringut puudutava kirjavahetusega on võimalik tutvuda Vormsi valla dokumendiregistris. Kõikide materjalidega on võimalik tutvuda ka või Vormsi vallavalitsuse kantseleis tööaegadel.

